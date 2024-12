El periodista Jorge Lanata falleció este lunes a los 64 años, rodeado por su familia, su esposa Elba Marcovecchio y sus dos hijas. El conductor había pasado más de seis meses entre el Hospital Italiano y la clínica de rehabilitación Santa Catalina, debido a un cuadro de neumonía que lo había llevado a terapia intensiva.

Lanata ingresó al Hospital Italiano el pasado 14 de junio para realizarse un estudio de rutina, pero un paro cardíaco durante el procedimiento cambió por completo el panorama, dejándolo internado en terapia intensiva por tres meses. Posteriormente fue trasladado a la clínica de rehabilitación, pero en septiembre regresó al Italiano tras una serie de complicaciones. En este periodo, enfrentó múltiples cirugías, incluyendo la extirpación de 70 centímetros de intestino debido a una isquemia intestinal. Finalmente, su salud se deterioró de forma irreversible, y falleció este lunes por una falla multiorgánica.

Jorge Lanata junto a Jorge Fontevecchia en Periodismo Puro, uno de sus últimos reportajes.

El periodista no solo tuvo que luchar contra sus problemas de salud, sino también con tensiones familiares. Durante su internación, hubo una disputa legal entre su esposa e hijas sobre las decisiones médicas, que fue resuelta por la jueza Lucila Inés Córdoba, otorgándole a Bárbara, la hija mayor del periodista, la responsabilidad de tomar estas decisiones.

Una trayectoria periodística única

Nacido el 12 de septiembre de 1960 en Mar del Plata, Jorge Lanata vivió una infancia marcada por las dificultades. Su madre, afectada por un cáncer que derivó en parálisis cerebral, estuvo postrada durante 40 años, mientras que su padre adoptivo se dedicó a cuidarla. Estas circunstancias lo llevaron a pasar gran parte de su niñez con su abuela y sus tías.

Desde muy joven mostró interés por el periodismo. A los 14 años ya trabajaba en Radio Nacional, mientras estudiaba y acumulaba experiencia en medios como la Revista Siete Días. En los años ‘80, fue jefe de redacción de la revista El Porteño y, en 1987, fundó el diario Página/12, donde dejó una huella imborrable. Su carrera continuó con la creación de otras publicaciones como la revista Veintitrés y el diario Crítica de la Argentina.

En la radio, Lanata destacó con ciclos como “Lanata sin filtro” en Radio Mitre, uno de los más exitosos en su género, y en televisión dejó su marca con programas como “Día D” y “Periodismo para todos”. Este último, emitido por El Trece desde 2012, fue conocido por sus investigaciones políticas, especialmente su crítica al kirchnerismo, y por informes como “La ruta del dinero K”, que le valieron premios internacionales.

Jorge Lanata fue ampliamente reconocido por su labor en los medios. Ganó numerosos premios, incluyendo el Martín Fierro de Oro, y se consagró como uno de los periodistas más influyentes de Argentina. En total, recibió distinciones por “mejor programa periodístico de radio”, “mejor programa periodístico de televisión” y “mejor labor periodística”, entre otros.

Una vida marcada por la adversidad

La vida personal de Lanata también fue objeto de atención. Tuvo dos hijas: Bárbara, fruto de su relación con Andrea Rodríguez, y Lola, nacida de su matrimonio con Sara Stewart Brown. En 2015, Sara le donó un riñón en un trasplante renal cruzado, un procedimiento inédito en Latinoamérica. Pese a los consejos médicos, Lanata nunca abandonó el cigarrillo, algo que afectó gravemente su salud.

Boda de Elba Marcovecchio y Jorge Lanata.

Su última relación fue con Elba Marcovecchio, con quien se casó en abril de 2022. La abogada había contado qué la enamoraba de él: “Jorge es feminista, cree en la fuerza y en la energía que tenemos las mujeres y eso me encanta de él. Jorge es transparente, tal cual como se lo ve. Y yo me enamoré de él, con todo lo bueno y toda la cuestión que trae aparejada. Me parece muy importante que sea libre de poder expresarse libremente”.

Hoy, a sus 64 años, argentina despide a Jorge Lanata, un periodista que marcó un antes y un después en los medios de comunicación. Su legado perdurará en la memoria colectiva, pues dejó una huella en el periodismo de las últimas décadas tanto por sus investigaciones como por la intensidad con la que vivió su vida.