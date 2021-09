Edith Hermida confesó que está atravesando una fuerte crisis de pareja con Roberto Fernández: "La estamos peleando"

Edith Hermida está viviendo un excelente presente laboral, pero parece que no sucede lo mismo puertas adentro de su casa. En una entrevista con Crónica, la conductora reveló estar atravesando una profunda crisis de pareja con Roberto Fernández, el padre de su hija Amparo.

La periodista de 51 años inició su relación con su actual pareja hace 17 años. Fruto de la relación con Roberto Batata Fernández, nació Amparo, su hija en común que en la actualidad tiene 10 años de edad. Aunque siguen viviendo bajo el mismo techo, la conductora de Está en tus manos aseguró que no están separados, sino que están tratando de sacar la pareja adelante.

"No estoy separada pero la estamos peleando. El nunca se ha ido de casa. Nos queremos mucho. Hay descendencia en esta unión que viene desde hace muchos años", confesó la locutora en diálogo con El run run del Espectáculo de Crónica.

"Estuvimos muy mal, como que cada uno tiene intereses distintos pero siempre seguimos viviendo juntos. Por eso yo decidí que mis últimas vacaciones fuesen por separado", admitió Edith al reflexionar sobre el motivo del distanciamiento con Batata. Pese a la crisis de pareja que están atravesando, está claro que Hermida y Fernández están remándola para seguir adelante.

Edith Hermida le copió el look a Romina Malaspina y condujo Bendita con el top mega sexy:

Romina Malaspina estuvo en boca de todos luego de la vestimenta que utilizó en el noticiero de Canal 26. La joven se mostró con un top transparente que dejaba ver su hermoso cuerpo y le llovieron las críticas. En medio del revuelo que causó, ahora Edith Hermida quiso darle su apoyo y redobló la apuesta luciendo la misma prenda que tantas críticas causó. La coconductora de Bendita, junto a Beto Casella, se mostró con el comentado look en el programa del martes por la noche y con mucho humor dijo: “¡Tomá, Malaspina! ¿Por qué no me puedo poner el top de Malaspina?".

"El look va con la campera. A Malaspina le faltaba un blazer o un camperita para quedar en modo noticiero como estoy yo, seria”, acotó luego hablando de la opción que había tomado usando una chaqueta bien rockera arriba del top.

“Te queda mejor que a ella. Edith se impuso el desafió y lo cumplió. La quiero ver a Romina a la edad de la Chiru”, elogió Casella.

"Cuando prometo algo, lo cumplo!!! Gracias @caprarolamariano por mandarme el top", escribió luego la conductora en su cuenta de Instagram con el video en donde luce mega sexy.

