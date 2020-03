El relato de Edith Hermida sobre su vida como madre soltera

Edith Hermida tiene la fama de ser una de las mujeres más cómicas y frescas de la televisión argentina. Sin embargo, la panelista se puso seria en una entrevista y se animó a contar el lado desconocido de su vida y entre lágrimas reveló detalles impensados.

"Empecé a trabajar de muy chica, a los 14, 15 años, animando fiestas infantiles. Quería tener mi plata para salir. A los 18 trabajé en una juguetería y en una inmobiliaria, para irme de vacaciones. Y cuando tuve un trabajo más formal, ayudaba en casa", comenzó diciendo en la entrevista.

Por otro lado, Edit confesó que durante años tuvo que trabajar gratis: "Fue terrible porque tenía el seguro de desempleo en cuotas. Habían salido las leyes de flexibilización laboral menemistas. Yo era medio inconsciente en esa época... Hasta que me agarró el corralito, ahí empecé a prestarle más atención a las noticias. Entonces la indemnización me la hicieron al 50% y en cuotas. Y fui viviendo gracias a eso y al seguro de desempleo".

"Fuiste madre muy joven", preguntó la periodista. "Justo cuando entré en Canal 26 quedé embarazada de Paloma y si analizo las cosas que hice ese año no lo puedo creer. 'Esta beba vino con un pan bajo el brazo', pensaba en ese momento porque trabajé hasta el día anterior de tenerla. Era joven. La tuve y a la semana volví a trabajar", respondió Hermida y agregó: "No tuve licencia. Era monotributista y si no trabajaba, no cobraba, igual estaba feliz no lo padecí. Iba con la beba a todos lados. Al mes, me fui a hacer temporada a Mar del Plata. Paloma cumplió su primer mes allá".

Cerca del final, notablemente emocionada y orgullosa de sí misma, contó como fue vivir como madre soltera: "Mi novio tuvo una crisis cuando quedé embarazada. No quería y yo le dije que iba a seguir adelante igual. Nunca me sentí mal. No lo viví como un peso. Era tan feliz con todo lo que me estaba pasando... No se lo recriminé tampoco a él. Después de un tiempo, después de que Paloma nació, quiso conocerla y le dio el apellido. Mantienen un vinculo al día de hoy. Ella tiene 23 años", relató en la entrevista para La Nación.

"Mis padres me ayudaron un montón, me apoyaron, re bien, pero mi mamá lo odia. Le encanta hablar mal de él. Hoy él y mi hija no tienen contacto. Él vive en San Juan. Si bien no tienen una relación tan fuerte, saben quiénes son", cerró el mano a mano.