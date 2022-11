Edith Hermida destrozó a la China Suárez

Edith Hermida no se perdió el especial de la China Suárez en Qatar, en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2022. Y luego de ver un breve tape en Bendita, criticó sin filtros a la artista. "Para mí, lo mejor que tiene China Suárez es que es linda, el resto lo hace todo mal. Es mala actriz, es mala onda, no tiene empatía con la gente. Hay gente que se levanta a la mañana temprano...", apuntó. Luego, continuó: "Es una chica hueca, linda, que no tiene onda. No tiene nada". Así fulminó y sentenció la panelista.

Sin duda, Edith Hermida no le tuvo piedad a La China Suárez y la destrozó sin miramientos durante su participación como panelista de Bendita y es que la mala onda de la también hacia La China, viene desde hace un buen tiempo, con planteos y miramientos sobre actitudes de la actriz y cantante que no le caen en gracia en más de una ocasión.

Para ella, además de enfatizar en la mala onda que tiene la novia de Rusherking con la prensa, pone en tela de juicio su supuesta soberbia, antipatía ante los medios de comunicación y las mujeres con las que ha tenido grandes peleas y que como si fuera poco, prefiere adoptar el papel de pseudo victima.

Dicho todo esto, no sorprende escuchar las críticas sin reparo que lanzó la panelista en pleno programa, luego de ver ver el especial sobre Qatar que la China grabó para Starplus +. "No tiene empatía con la gente que se levanta temprano. Te tira 'madrugar es lo más cercano a la muerte'. Por favor", sentenció Edith Hermida.