Eduardo Celasco, el ex yerno de Susana Giménez y su novia, están en la dulce espera

Eduardo Celasco y Florencia Fiorini serán padres por primera vez. La pareja, que se conoció a comienzos de 2018, ya lleva un poco más de dos años y juntos se encuentran en la dulce espera.

Eduardo Celasco tiene muy buena relación con quien fuese su ex suegra, Susana Giménez. Además se pudo saber que Lucia y Manuel Celasco ya estarían al tanto de la hermosa noticia.

Eduardo Celasco y su pareja

También fuentes cercanas a la pareja confirmaron que hace casi un año conviven en un exclusivo departamento de Palermo. Además, en las últimas semanas, la pareja adquirió una nueva casa con espacios más grandes en el mismo barrio de la Ciudad de Buenos Aires.

Susana Giménez confirmó un embarazo en su familia

Susana Giménez confirmó que su perra Rita está en la dulce espera. La mascota de de raza Vizsla, dará a luz en unos pocos meses. Así lo anunció con mucho entusiasmo desde Uruguay.

“¿Se acuerdan que un día les dije que Rita tenía un novio y que se iba a casar? Bueno, se casaron... ¡y ella está embarazada!", comenzó diciendo Susana Giménez con mucha emoción. Además, contó sorprendida que no creía que podía quedar preñada en sus primeros celos.

“Les quería contar esto porque estoy contenta y porque ustedes habían visto el noviazgo, no el casamiento. Yo no pensé que iba a quedar embrazada. Estaban... bueno... abotonados... y se cayeron desde el primer piso por las escaleras. La perra grita, gritaba y gritaba. Le habrá dolido pobre. Y dije 'no, no quedó'.... pero sí, ¡quedó embarazada!", confesó Susana Giménez desde el living de su casa "La Mary", en Punta del Este.

Desde que llegó a su vida, Susana Giménez contó que Rita era muy traviesa. Hasta tuvo que llevarla a un centro de aislamiento porque rompía todo y finalmente, luego de su estadía en Buenos Aires, la llevó con ella a Uruguay.