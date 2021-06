Gerard Flores, el ex bailarín de Susana Giménez que triunfa en Hollywood 

Gerard Flores es argentino, pero luego de trabajar con Susana Giménez, partió a los Estados Unidos en busca de cumplir su mayor sueño, ser un artista. Perfeccionó su inglés y estudió en Nueva York y Texas. El destino hizo que se mudara a Los Ángeles, cuna de la industria televisiva y cinematográfica del país.

El actor participó en películas como “My Secret Lake”, “From Dusk Till Dawn: The Series" y "Harbinger: The Movie". Además, escribió y produjo la premiada serie "Just Living", con la que consiguió el premio como mejor director y como mejor comedia en distintos festivales de Estados Unidos y Europa.

La vida del interprete tuvo grandes cambios, y tal cual aseguró en una entrevista, su gran pasión siempre fue la música. "A mí me salvo la música. Sufrí mucho bullying de chico. Cuando tenía a 20 pibes molestándome, me ponía mis auriculares y la música me transportaba a un lugar mágico. La música es sanadora y quiero lograr que la mía haga lo mismo para los demás", comentó desde Los Ángeles.

Lanzó su carrera como solista y trabajó con Trevor Muzzy, ganador del Latin Grammy y nominado en múltiples ocasiones al premio Grammy por producir a JLo, Lady Gaga, Alejandro Sanz, Pablo Alborán y RedOne. También, co-escribió sus primeras canciones con Aleena Gibson, cantautora sueca que trabajó con artistas de la talla de Jason Derulo, Nick Carter, Chenoa, y David Bisbal, entre otros.

Sostiene que su propósito es usar la música para motivar a las personas a ser auténticas, sin importar su sexo, raza, credo, orientación sexual o imagen. Y es que, a través de su música, Gerard no sólo pretende realizar un simple show, sino también mostrar la realidad sobre temas sociales y promover la inclusión dentro de la sociedad.

El 14 de mayo pasado, estrenó su tema “Ya no vuelvas”, su nuevo single inspirado en los vínculos tóxicos. Antes, había hecho lo propio con su tema “Lonely”, donde habla de la soledad que la población mundial está sufriendo durante la pandemia del coronavirus. "Cuando estaba lanzando mi primer sencillo, a la semana se dictó la cuarentena total y todos mis planes se cayeron. Al principio me bajoneó un poco, porque todo el trabajo se tiró" comentó.

Sin embargo, la tecnología lo ayudó a sostener su carrera y seguir creciendo artísticamente hablando. "La tecnología me ayudó a conectar con el público y me reinventé. Aproveché la pandemia para lanzar mi música, porque la actuación recién ahora está arrancando de nuevo. En Los Ángeles, el 60% de la gente ya tiene la primera dosis y el 40%, la segunda. Recién ahora se está reabriendo todo", afirmó.

