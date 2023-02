El abogado de Paulo Londra habló sobre el conflicto del cantante con su ex, Rocío Moreno: “Iniciaremos acciones legales si hace falta”

Aunque parecía que Paulo Londra y Rocío Moreno finalmente estaban en paz, luego de llegar a un acuerdo económico de 450.000 pesos mensuales en cuanto al pago del artista a la madre de sus hijas para la manutención, el drama está lejos de acabar.

Es que la menor de las hijas del cantante cumplió un año y este decidió festejarlo con su nueva novia, Martina Quetglas. La influencer compartió fotos del festejo de la niña, algo que enfureció a su madre, Rocío Moreno, que aseguró que le había pedido específicamente a Londra que no publique fotos de sus hijas. Es por eso que esta publicación generó un tenso ida y vuelta en redes entre Moreno y Quetglas que, según reveló el abogado del cantante, puede terminar en una causa judicial.

Paulo Londra y Rocío Moreno.

“Yo lo único que pedí es que ella no suba nada relacionado a mis hijas, lo hablé bien y recibí malos tratos. Se metió en mi relación cuando estaba embarazada de 4 meses, jamás le importó el bienestar de las bebés. No voy a permitir que ahora haga canjes o limpie su imagen mostrándolas”, expresó Rocío Moreno en diálogo con Revista Caras Digital.

Paulo Londra no se pronunció al respecto, pero su abogado habló con Intrusos en representación de su familia. José D’Antona explicó: “La familia Londra en general no salió nunca a responder ni a publicar ningún tipo de comunicado. De ahora en más, es distinto. La ventaja de Paulo es que es una persona absolutamente transparente. No es distinta su vida cotidiana que su vida arriba del escenario. Hay una actitud pasiva que han mantenido Paulo y su familia”.

Rocío Moreno con sus hijas.

La conductora del programa, Flor de la V, indagó en la razón del asesoramiento por parte del abogado. “Doctor, ¿qué le pasó puntualmente con su ex mujer que hizo que lo llamara a usted?”, preguntó, a lo que D’Antona respondió un tanto desconcertado: “La verdad me pregunto lo mismo que vos. Hubo alguna cuestión con la foto de la hija más chica de Paulo, donde está la cara cubierta con un corazón. Lo que sí sé es lo que ellos me han dado a mí para que yo lo evalúe”.

“Sí hace falta, iniciaremos acciones legales. Estoy analizando con toda la gente del estudio el material que se me ha arrimado que no es poco, para evaluar cada acción que merezca ir a la justicia”, declaró el profesional.

La pareja actual del cantante compartió las fotos del festejo de la menor.

Por su parte, Pampito, quiso saber acerca de los tratos de la ex de Paulo y le consultó si existía un hostigamiento proveniente de Rocío Moreno. “Cuando yo le pueda dar un nombre, lo van a saber. Perdón, pero no voy a darle ventaja a nadie. No puedo dar detalles”, contestó, afirmando que aún falta una investigación más profunda para sacar conclusiones.

Maite Peñonori comentó sobre este tema, y expresó: “A mí lo que me dicen es que ya desde hace varios meses, la situación se tensionó y que todo no fluye como venía fluyendo. Y que Rocío tiene en sus manos muchos mensajes que prueban la mala relación entre ella y Paulo. Recibe mensajes en tono elevado o agresivo por parte de Paulo”.

A modo de conclusión, el abogado le contestó a la panelista: “Como abogado te digo y por experiencia, yo ya he pasado por un montón de situaciones en donde clientes han tenido trascendencia pública, o no se les creía… O lo que yo decía se ponía en tela de juicio y está perfecto, es el trabajo de ustedes. Después el tiempo acomodó las cosas y bastante bien”.

H.O