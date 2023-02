Rocío Moreno, ex de Paulo Londra, lanzó un fuerte descargo en contra de la actual novia del artista: "No le importó"

Rocío Moreno y Paulo Londra se separaron en el 2021, aunque fue recién en el 2022 que lograron, con abogados de por medio, llegar a un acuerdo económico para que las hijas del cantante pudieran tener una vida como la que se merecen. Sin embargo, en las últimas horas, una publicación de Rocío Moreno en contra de Martina Quetglas, actual pareja de Paulo Londra, sorprendió a los seguidores de Instagram.

"Cínica", escribió Rocío Moreno junto a una captura de pantalla donde se observa que Martina le habría querido enviar mensajes privados en dicha red social. "Bien que cuando estaba de 4 meses no le importó y ahora quiere facturar con su imagen", agregó junto a un video en el que besa a Francisca, la menor de sus hijas.

La publicación de Rocío Moreno.

Cabe destacar que el enojo de la expareja del cantante inició cuando Martina compartió una seguidilla de postales junto a Paulo Londra y su hija celebrando el 1er cumpleaños de la niña, agradeciendo a las marcas que fueron parte de la fiesta. Esta actitud de parte de la actual novia del rapero fue muy cuestionada, por lo que decidió eliminar la opción de comentar la publicación.

Como si eso fuera poco, Yanina Latorre desmintió en "LAM" que Martina le haya enviado mensajes privados en algún momento a Rocío Moreno, por lo que la cordobesa decidió demostrar que no miente con un video donde demostró que no miente.

La publicación de Martina.

Pero eso no es todo, la panelista aseguró también que la influencer no habría hecho canjes con ninguna marca y que según le dijo, tiene derecho de sacarse fotos con las hijas de su pareja y compartirlas en las redes sin ser señalada por eso.

"En reiteradas ocasiones me has insultado sin necesidad...el hostigamiento es constante y encima borras mensajes al instante. No entiendo la necesidad. Mentirosa no soy. ¿Usar la imagen de mis hijas para hacer 'canjes' o limpiar tu imagen? QUÉ VERGÜENZA", sentenció Rocío Moreno.

La palabra de Rocío Moreno

Desde Revista Caras Digital nos comunicamos con Rocío para consultarle si luego de su descargo recibió alguna explicación de parte de Paulo Londra o un pedido de disculpas de Martina Quetglas, pero lamentablemente eso no ocurrió.

"No recibí disculpas de nadie, solo agresiones. Gracias a Dios tengo el apoyo de los seguidores que entienden la situación mucho más de quienes deben", respondió la mamá de Isabella y Francisca.

Rocío Moreno con sus hijas.

Con respecto a la actitud de Martina al limitar los comentarios de la publicación, Rocío manifestó: "Se ve que no le gustó lo que la gente piensa o que le digan las cosas como son".

"Yo lo único que pedí es que ella no suba nada relacionado a mis hijas, lo hablé bien y recibí malos tratos. Se metió en mi relación cuando estaba embarazada de 4 meses, jamás le importó el bienestar de las bebés. No voy a permitir que ahora haga canjes o limpie su imagen mostrándolas", sentenció la mamá de las hijas de Paulo Londra.