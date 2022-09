Rocío Moreno, la ex de Paulo Londra, está en pareja: "Nos hace muy felices a las tres"

Es de público conocimiento que Paulo Londra y Rocío Morenotransitaron una separación bastante tormentosa en la que se acusó al cantante de no fomentar el vínculo con la menor de sus hijas y a la madre del artista de meterse mucho en la relación que tenían previo a la ruptura.

Sin embargo, actualmente Paulo Londra está en pareja con una excompañera de colegio y Rocío Moreno parece haber encontrado nuevamente el amor. En diálogo con "Intrusos", la joven cordobesa aseguró: "Hay alguien en mi vida, y nos hace muy felices a las tres".

Rocío Moreno junto a sus hijas y su madre.

De esa forma, dejó en claro que su nueva pareja no sólo se vincula de la mejor manera con ella, sino también con sus dos hijas. Con respecto a lo que pueda opinar el intérprete de "Tal Vez" de su nueva relación, sentenció: "No es algo que a mí me importe".

En este momento, la expareja de Paulo Londra está en plena mudanza, confirmó que se siente muy bien y agregó que tanto ella como sus hijas están muy tranquilas a pesar de estar acomodándose en su nuevo hogar.

Rocío Moreno se refirió a la separación de Paulo Londra

Meses atrás, fue muy difícil que Rocío Moreno y Paulo Londra puedan llegar a un acuerdo para la separación. Por lo que tuvieron que intervenir abogados de ambas partes. Ana Rosenfeld fue quien representó legalmente a la madre de las hijas del rapero.

"Fueron momentos difíciles, angustiantes y estresantes, pero se dio todo por el bien de las nenas. Con Paulo tenemos diálogo, así que es algo que nos pone bien, tranquilos, y con las nenas está fantástico", expresó Rocío Moreno.