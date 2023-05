Barby Franco tuvo un rotundo cambio de look, se tiñó de morocho y lo mostró a todos sus fans su paso a paso. El viernes, la bailarina estuvo presente en “Desayuno Americano” pero previo a eso contó que se había quemado con la planchita.

Desde sus redes sociales, con más de 1.9 millones de seguidores, la pareja del abogado Fernando Burlando mostró cómo quedó su frente después de ese accidente. “Me quemé con la planchita”, escribió en la publicación que compartió en sus historias de Instagram.

El accidente doméstico de Barby Franco

Barby Franco tuvo una crisis de pareja con Fernando Burlando

En diciembre del 2022 Barby Franco y su pareja Fernando Burlando recibieron a la pequeña Sarah, la primera hija de la modelo y la tercera del abogado. La maternidad lleva tiempo y en ocasiones no es fácil, por lo que Barby Franco confesó que si bien disfrutan a pleno la llegada de Saritah, el primer mes de maternidad fue muy duro y que tuvo una crisis de pareja con Burlando.

Barby Franco, Sara Burlando y Fernando Burlando

En su paso por “Desayuno Americano”, la modelo dijo: “El primer mes casi me muero, casi colapso, casi me separo, casi todo. Nunca me explicaron la parte B. Es verdad que no dormís, que te peleas con tu marido todo el tiempo”.

Barby Franco y Sarah Burlando

Luego, detalló: “Esa parte es dura, nos fuimos siendo dos y volvimos siendo tres. Era una situación de preguntarnos ‘¿y ahora cómo hacemos?’ Yo no tenía tanta información de esta faceta de ser madre”, dijo Barby Franco con respecto con respecto a la llegada de Sarah.

Barby Franco y Sarah Burlando

Antes de finalizar con sus sentimientos respecto a los primeros meses de maternidad, Barby Franco agregó: “Ahora estoy en la etapa de enamorada, es un personaje. Ahora está muy parecida a Burlando. Es de personalidad muy Barby pero cuando se enoja... es muy igual al padre”.

