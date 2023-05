Barby Franco confesó que quiso separarse de Fernando Burlando luego de dar a luz a Sarah: “Casi colapso”

Barby Franco se convirtió en mamá por primera vez hace cinco meses. La modelo y Fernando Burlando recibieron a Sarah en diciembre del año pasado y, desde ese entonces, han tenido que poner a prueba su relación.

Es que, si bien ambos están perdidamente enamorados con la bebé y adoran compartir cada momento con su hija y compartirlo en redes, recientemente Barby Franco confesó que el primer mes de vida de Sarah fue muy duro para ella y llegó a considerar tomar drásticas decisiones.

Barby Franco y Sarah Burlando.

En diálogo con Desayuno Americano, Barby Franco afirmó: “El primer mes casi me muero, casi colapso, casi me separo, casi todo. Nunca me explicaron la parte B. Es verdad que no dormís, que te peleas con tu marido todo el tiempo”, al ser preguntada por cómo llevaba la maternidad.

Barby Franco no se guardó nada y dio más detalles sobre los conflictos en su relación con Fernando Burlando que surgieron a partir de la llegada de Sarah. “Esa parte es dura, nos fuimos siendo dos y volvimos siendo tres. Era una situación de preguntarnos ‘¿y ahora cómo hacemos?’ Yo no tenía tanta información de esta faceta de ser madre”, expresó.

Fernando Burlando y Barby Franco junto a Sarah Burlando.

La modelo habló también sobre el estado puerperal y reveló que contó con el apoyo mutuo de dos amigas suyas, Cande Ruggeri y Maipy Delgado, que también se convirtieron en madres por esa época: “Por suerte me pegó bastante bien, pero hablé con Cande Ruggeri y Maipy Delgado, que a ellas les pegó como el oj... Estuve una semana llorando, pero en lo personal me pegó súper bien”.

Más allá de todos estos turbulentos cambios que Barby Franco y todas las madres tienen que atravesar, ahora está muy feliz y cómoda con Sarah y Fernando Burlando. “Ahora estoy en la etapa de enamorada, es un personaje. Ahora está muy parecida a Burlando. Está de personalidad muy Barby pero cuando se enoja... es muy igual al padre”, compartió.

Barby Franco reveló cómo es la relación entre Sarah y las hijas de Fernando Burlando

Aunque Barby Franco se convirtió en mamá por primera vez con la llegada de Sarah, Fernando Burlando ya es padre de María y Delfina, ambas con casi 30 años. La relación entre la modelo y las hijas del abogado no parece ser la mejor, con recientes ausencias a cumpleaños familiares por parte de Franco.

Sin embargo, la modelo habló sobre María y Delfina y explicó cómo se tomaron la noticia de la llegada de una tercer integrante al clan. “Para las hermanas de Sarah al principio fue duro, es como que a los 30 años te dicen que vas a tener una hermanita, fue raro. Pero por suerte, con el tiempo, ya que cada uno tiene su manera de digerir la noticia, hoy en día estamos súper unidos”, cerró Barby Franco, asegurando que las hijas de Fernando Burlando están también muy felices con Sarah.

