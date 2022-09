El accidente de Sofía Jujuy Jiménez al llegar a Buenos Aires: "Me duele mucho"

Sofía Jujuy Jiménez estuvo dos meses recorriendo Europa. Y, mientras lo hacía, compartía con sus seguidores cada lugar que visitaba a través de fotos y videos.

Finalmente la modelo regresó a la Argentina y contó que se encuentra muy feliz por eso.

Sin embargo, su primera experiencia al pisar nuestro país, incluso antes de llegar a su casa, no fue grata. Un leve accidente empañó un poco su día.

Sofía Jujuy Jiménez mostró a cámara en un video el dedo pulgar de la mano derecha. Lo tenía lastimado, con un moretón en la uña.

"Me agarré el dedo con el taxi de recién que me trajo del aeropuerto. ¿Qué hago? Me duele mucho", dijo la modelo. Y escribió: "Se pone cada vez peor".

Luego, la ex de Juan Martín Del Potro publicó una foto con el dedo adentro de un hielo bastante grande y señaló: "Siempre tan tranqui yo".

El pedido desesperado de Sofía Jujuy Jiménez desde España

Sofía Jujuy Jiménez estuvo viajando por España durante dos meses. Si bien se instaló en Barcelona, fue a visitar varias ciudades de ese país, además de Italia, Croacia y Grecia.

Semanas atrás, la modelo subió un video a sus redes donde contó un imprevisto que le sucedió al llegar a la ciudad española donde está parando y pidió ayuda a los argentinos que están allí.

Sofía Jujuy Jiménez EN SANTORINI, GRECIA.

"Bueno, resulta que ya estoy de nuevo en Barcelona y anoche me robaron la billetera. Tenía mis tarjetas, documentos, licencia de conducir, plata, las pastillas anticonceptivas. Me quiero matar. Es una fiaca porque todavía me quedan días de viaje. Ya tramité el tema de las tarjetas. Que las bloqueen, que me manden unas nuevas pero bueno, es un garrón", comenzó contando Sofía Jujuy Jiménez. Y agregó: "No te das cuenta te la sacan en un segundo.

Luego, la ex de Juan Martín Del Potro señaló: "Mando también este mensaje porque sé que hay muchos argentinos en Barcelona. De hecho ayer me crucé un montón. Y a veces te la roban, sacan la plata y la dejan tirada en el piso. Y tengo la esperanza de que quizás aparezca. Capaz soy una ilusa pero quiero creer que hay buena gente y que sepan que la estoy buscando. Gracias. Cualquier cosa me escriben".