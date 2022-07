La actriz Sofía Jujuy Jiménez estuvo en PH, Podemos Hablar y habló de su actual estado sentimental, más exactamente sobre el amor. Todo esto, en medio de los rumores que se generaron esta semana, cuando se supo que hubo un posible acercamiento entre ella y el tenista Juan Martín del Potro, su ex.

En el punto de encuentro, Andy Kusnetzoff hizo pasar al frente a los que habían sentido losers en el amor y entre los invitados que pasaron, estuvo Sofía Jujuy Jiménez. Andy aprovechó y le preguntó, ¿cómo estaba hoy su corazón?, si estaba en pareja o sola y la actriz muy sincera, respondió que estaba “tranquila”. Sin dar nombres ni mayores detalles, salvo una sonrisa, un tanto nerviosa.

Sofía Jujuy Jiménez rompió el silencio sobre cómo está hoy en el amor.

Lo cierto es que su respuesta ambigua no responde a si está o no en pareja o si está completamente sola, pero lo que sí aseguró Sofía, es que está en un punto de su vida en el que no quiere un vínculo como el que tenía con su más reciente novio, el polista Bautista Bello.

En relación al tema, de si se sintieron en algún momento losers en el amor, la actriz respondió por su relación con Bauti, puntualmente: "Sí, Bauti, que con él tengo la mejor. Ahí no me siento loser para nada. Al contrario. Tuve mucha suerte de cruzarlo, pero yo no estoy en este momento para ese vínculo".

Juariu mandó al frente a Sofía Jujuy Jiménez

La influencer y panelista de Cortá por Lozano, compartió esta semana la coincidencia de Sofía en el odontólogo y el posteo que el profesional hizo en su cuenta de Instagram, en el que mostraba una zapatilla firmada por La Torre de Tandil. “Directo al museo. Crack, Del Potro”. Ante este enorme coincidencia, Juariu agregó: “O fue del Potro justo a la misma hora o se los llevó Jujuy".

Lo cierto es que Sofía Jujuy Jiménez está soltera, no quiere tener ningún compromiso que la ancle al país o a una relación más estable, pues su trabajo ahora está concentrado en varias partes del mundo, principalmente en España, lugar en el que se radicó de manera momentánea.