En abril de este año, Sofía Jujuy Jiménez confirmó su separación del polista Bautista Bello, tras un año de relación. Mientras desea radicarse en el exterior, la modelo se sinceró en una entrevista y habló sobre un tema que la preocupa a sus 31 años: la maternidad.

Sofía Jujuy Jiménez se refirió a la maternidad y habló sobre la posibilidad de ser madre soltera

“El amor y los hombres. Las citas, las que están en pareja, la que tiene un amante... Y los 30 y pico también trajeron la maternidad a las charlas” confesó Jujuy Jiménez sobre las conversaciones más recurrentes que tiene con sus amigas, en diálogo con ¡Hola! Argentina.

Sofía Jujuy Jiménez se refirió a la maternidad y habló sobre la posibilidad de ser madre soltera

Mientras disfruta de sus vacaciones en España, la modelo aseguró que, si al tener 33 años no es madre, acudirá al congelamiento de óvulos. “Si a los 33 años aún no tuve un bebé, voy a congelar óvulos” expresó y luego agregó: “Totalmente. Siempre tuve un concepto muy Susanita de la familia. ‘A los 25 seguro voy a estar casada y con tres hijos’ decía de chica”.

Sofía Jujuy Jiménez se refirió a la maternidad y habló sobre la posibilidad de ser madre soltera

“¡Y mírame a los 31! Ya no me pienso casándome con el vestido blanco, ni armando una familia tipo... Si llega, bienvenido, pero no es un sueño a cumplir” cerró.

Sofía Jujuy Jiménez rompió el silencio sobre cómo está hoy en el amor:

La actriz Sofía Jujuy Jiménez estuvo en PH, Podemos Hablar y habló de su actual estado sentimental, más exactamente sobre el amor. Todo esto, en medio de los rumores que se generaron esta semana, cuando se supo que hubo un posible acercamiento entre ella y el tenista Juan Martín del Potro, su ex.

Sofía Jujuy Jiménez rompió el silencio sobre cómo está hoy en el amor

En el punto de encuentro, Andy Kusnetzoff hizo pasar al frente a los que habían sentido losers en el amor y entre los invitados que pasaron, estuvo Sofía Jujuy Jiménez. Andy aprovechó y le preguntó, ¿cómo estaba hoy su corazón?, si estaba en pareja o sola y la actriz muy sincera, respondió que estaba “tranquila”. Sin dar nombres ni mayores detalles, salvo una sonrisa, un tanto nerviosa.

Lo cierto es que su respuesta ambigua no responde a si está o no en pareja o si está completamente sola, pero lo que sí aseguró Sofía, es que está en un punto de su vida en el que no quiere un vínculo como el que tenía con su más reciente novio, el polista Bautista Bello.

En relación al tema, de si se sintieron en algún momento losers en el amor, la actriz respondió por su relación con Bauti, puntualmente: "Sí, Bauti, que con él tengo la mejor. Ahí no me siento loser para nada. Al contrario. Tuve mucha suerte de cruzarlo, pero yo no estoy en este momento para ese vínculo".

FF