Ángel De Brito no se pierde de opinar de ninguna polémica, y si no puede hacerlo en LAM, su exitoso programa de chimentos en América TV, lo hace a través de las redes sociales. Esta vez eligió Twitter, donde se encontró con un comentario de Flor de la V en defensa de la Negra Vernaci y no dudó en liquidarla.

Hace algunos días que la Negra Vernaci no tiene paz luego de que se viralizara un video de ella en la radio enojada porque funcionaban mal unos auriculares. Al ver esto, decidió revolearlos con mucha indignación, mientras lanzaba una serie de polémicos insultos a los trabajadores que hacen su programa. En base a esto, muchos salieron a hablar de la locutora. Por ejemplo, Rodrigo Lussich aseguró que es maltratadora.

Ángel De Brito apuntó contra Flor de la V

En contra de la corriente, mientras todos apuntan contra la Negra Vernaci, Flor de la V salió a defenderla de las tantas acusaciones que recibió. "Para mí hay muchísima hipocresía en la televisión, muchísima, elevada al cuadrado. Y a ella la están usando de chivo expiatorio. Vos escuchás muchísima gente que habla y levanta el dedo desde un lugar y yo digo... Hay muchos tipos de maltrato, lo vemos constantemente, y mucho que no se dice", dijo la conductora con clara indignación.

Por último, cerró: "Yo siento una hipocresía porque claro, no se ve todo... Hay muchos con piel de cordero y no se dice. Hay algunos que no saludan a los compañeros, hay gente maleducada... Si vamos a hablar hablemos de todo".

El ácido comentario de Ángel De Brito contra Flor de la V por defender a la Negra Vernaci

Luego de escuchar lo que dijo Flor de la V sobre la Negra Vernaci y el maltrato laboral en los medios, Ángel De Brito no dudó en destilar todo su veneno contra la conductora de Intrusos y le lanzó un picante dardo.

El tuit de Ángel De Brito contra Flor de la V

"Eso, hablemos de todo y empecemos por casa #LAM", escribió con picardía Ángel De Brito en su Twitter. Así, el conductor de LAM dejaba ver que Flor de la V es una de las que no saludan a sus colegas. De hecho, en varias ocasiones fue acusada de hacer esto.

