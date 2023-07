Marcela Tauro es una histórica de Intrusos y tiene toda la autoridad para opinar de lo que sucede en el programa. De hecho, cuando Flor de la V no está, es ella quien la reemplaza en la conducción, y lo hace muy bien. Por eso, en Socios del Espectáculo le preguntaron sobre el rol de los conductores, y la panelista fue muy sincera con su visión.

Hace un tiempo, en Intrusos se vivió un incómodo momento cuando Flor de la V no supo manejar a sus panelistas y debió pararlos con un ácido comentario al aire que no gustó nada. Y es que los panelistas del ciclo son muy efusivos y todos quieren aportar lo suyo, lo que volvió loca a la conductora. "¡Momento! ¡Por favor! ¡Que acá hay una conductora y estoy hablando!", lanzó con picardía.

Marcela Tauro se refirió al cruce con Flor de la V

Entonces, el cronista de Socios del Espectáculo, que la fue a buscar a Marcela Tauro, le preguntó sobre el rol de los conductores. "¿Está bien ponerle límites a los conductores? ¿Puede ser contraproducente?", preguntó el periodista. Ella respondió con su más sincera opinión sobre el tema: "No, para mí no fue contraproducente. Para mí no es contraproducente pero no sólo con Jorge, sino con cualquiera. Yo soy de poner límites. Lo fui y lo seré ya a esta altura".

Luego, se refirió a cómo ejerce la conducción de Intrusos cuando Flor de la V no está presente y reconoció: "Por ahí, ahora estoy un poco más tranquila y lo pido más educadamente pero lo pido". Además, comentó que intenta aconsejar a los chicos que están empezando en el medio. "A los chicos nuevos los aconsejo también. Les estoy llenando mucho la cabeza", dijo con humor.

"¿Y Flor de la V? Ella marcó la posición de que la conductora es ella, ¿Cómo lo tomaste?", le consultó el notero sobre aquel tenso episodio en el aire. "Bueno, es la conductora. Cuando lo dijo no me gustó, no te voy a mentir. A veces pasa, que quiero hablar y no puedo terminar. Antes me ofendía más", respondió Marcela Tauro.

NL.