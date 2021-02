El apasionado mensaje de Fabián Cubero a Mica Viciconte de vacaciones en Mar del Plata

Viven enamorados y no lo ocultan ni un segundo. Todo lo contrario, Fabián Cubero y Mica Viciconte no sólo se manifiestan su amor a cada rato sino que también lo hacen publico mediante sus millonarias cuentas de seguidores de las redes sociales. Luego de contarle a CARAS en exclusiva desde México donde estuvieron de vacaciones que querían tener un hijo, ahora la pareja viajo a Mar del Plata para encontrarse con la ciudad natal de ambos y él le dedicó un apasionado mensaje que tiene mucho que ver con el balneario argentino.

Con una foto de los dos luciendo sus increíbles figuras en la arena de un día soñado en "La Feliz" el le escribió: "MDQ. Nuestra tan linda ciudad... Cómo no te conocí antes, estando tan cerca @micaviciconte" haciendo referencia a que ambos nacieron en la misma localidad y tienen familia allí. Ella por supuesto respondió a la publicación con una lluvia de emojis de corazonez.

La pareja viajó por tan sólo unos días para justamente visitar a sus familias, los padres de ambos viven en Mar del Plata y sus hermanos y sobrinos también. Mirá el posteo de "Poroto".

Mica Viciconte y Fabián Cubero: "Soñamos con tener un hijo"

Hace tres años Micaela Viciconte (31) y Fabián Cubero (42) conocieron las paradisíacas playas de la Riviera Maya y desde entonces eligen ese destino para sus vacaciones: palmeras de hojas verdes que bailan al compás del viento y parecen tocar el cielo, arenas suaves, blancas, y aguas templadas y cristalinas que invitan a bañarse mientras se ven los peces de colores jugando en el mar.

La pareja viajó a Playa del Carmen, México, para disfrutar de unos días en el Gran Palladium, el resort que Mica describe como “Mi lugar en el mundo”. La rutina de vacaciones incluyó largas jornadas de playas y piletas, juegos y hasta deportes extremos para Mica, quien es una amante de la aventura y la adrenalina.

A su regreso hablaron con CARAS sobre su viaje, su vida y el sueño de un hijo en común “Este verano elegimos el White Sand. Porque viajamos con las hijas de Fabián (Indiana (13), Allegra (10) y Sienna (6) frutos de su relación con Nicole Neumann) y es ideal para las vacaciones. No paramos en todo el día. Pasamos unos días divinos. Las nenas se divirtieron con los toboganes y jugaron mucho con nosotros. Logramos concretarlo y respetando los protocolos porque estamos en pandemia. Es un hotel increíble. Ya fuimos tres veces a México y está claro que nos gusta y nos atienden re bien. En mi caso, amo la playa, no soy una chica de shopping. Y con Fabián nos complementamos para poder hacer lo que nos gusta a los dos y estemos súper bien. Arranqué el año así. Más no se puede pedir”, cuenta Micaela.

—¿Este año les gustaría tener un hijo?

—M.V. Me encantaría. Sobre todo porque yo no tengo hijos. Pero siempre consensuado con Fabi. Muchas veces me inventaron embarazos, la última vez fue porque tenía un poco de pancita por haber comido de más. Pero si, soñamos con tener un hijo y será cuando tenga que ser. Este año cumplimos cinco juntos.

—F.C: Como te dije antes, nuestra pareja se consolidó mucho y me gustaría seguir disfrutando juntos con Mica, solos y en familia. Y ver que otro proyecto podemos consolidar, como el de tener un hijo juntos. Por ahora lo cierto es que nos hemos afianzado mucho y eso es lo más importante.