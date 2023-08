Pampita encontró un nuevo amor en Roberto García Moritán, y por el momento todo fluye de lujo entre ellos dos. Luego de un tiempo de novios, se casaron y hasta tuvieron a una hermosa niña, Ana García Moritán. A pesar de que ya hace bastante que están juntos y comparten mucho tiempo de su vida, no se sabe demasiado sobre cómo surgió este amorío entre la modelo y el empresario gastronómico.

Sin embargo, esta vez, Pampita decidió contar algunos detalles de cómo lo conoció a Roberto García Moritán. Fue en el programa de Fer Dente, Noche al Dente, donde el conductor hace entrevistas en profundidad a figuras del espectáculo, e incluso los hace bailar y cantar. El humor no falta en este programa, pero también se tratan temas serios y sensibles. Fue así como la modelo reveló muchos detalles de su relación con su esposo.

Pampita en Noche al Dente

Cuando Fer Dente le preguntó a Pampita cómo se conoció con Roberto García Moritán, la modelo no dudó en responder con mucha sinceridad. "Le pidió él, el teléfono a una amiga mía. Una de mis mejores amigas, que no me iba a recomendar cualquier cosa, me dijo 'hay un amigo mío, que te quiere conocer y creo que te va a gustar, es educadísimo, re caballero, una persona de bien, creo que te va a gustar. No quiere joder, está en un momento de su vida que tiene ganas de encontrar alguien para enamorarse", comentó.

Como escuchó que Pampita dijo que Roberto García Moritán estaba en un momento de su vida con ganas de conocer a alguien y enamorarse, Fer Dente le consultó en qué momento se encontraba ella. Pero, al parecer, ella estaba en un momento distinto, muy contenta con su soltería.

Pampita y Roberto García Moritán

"Estaba re soltera, le había agarrado el gustito a estar soltera. Empezamos a hablar por Instagram, él estaba de viaje en Perú. Me mandaba fotos de comida peruana, una cosa rarísima, y me decía 'acá te voy a traer', y la verdad no me parecía muy sexy que me mande fotos de comida. Pero esa cosa exótica, también estaba buena. No me mandaba selfies de él, sino de los lugares en los que estaba", comentó Pampita, sorprendida con la forma en la que se acercó Roberto García Moritán.

Entonces, Pampita pasó a relatar cómo fue su primer cita y no pudo evitar cuál fue el atrevido gesto de Roberto García Moritán que la descolocó.

El atrevido gesto de Roberto García Moritán que descolocó a Pampita en su primera cita

Al parecer, Roberto García Moritán es bastante especial para conquistar a las mujeres, y se lo demostró a Pampita cuando, en su primera cita, fue a su casa con una caja llena de cosas, y en especial un objeto que sorprendió a la modelo.

"La primera vez que salimos vino a mi casa, y llegó con una caja, y mis amigas se ríen porque entre las cosas que trajo, trajo una espuma de baño. ¡Qué fe se tenía! ¡Una autoestima! También había traído cosas gourmet para cocinar, cocinó él. Después el tema de conversación con mis amigas, era, 'este pibe en la primer salida vino con una espuma de baño, ¿qué se pensó?'. Sí, la usamos, pero mucho tiempo después", reveló Pampita.

