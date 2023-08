Pampita generó mucha polémica cuando días atrás visitó LAM y revivió un escándalo del pasado cuando habló de una actriz con la que no trabajaría porque habría tenido un supuesto romance con su ex, Benjamín Vicuña, cuando ellos estaban juntos, allá por 2015.

“Hay una sola actriz con la que no trabajaría porque me parece que no tuvo empatía de mujer a mujer”, dijo Pampita, sin nombrar a la persona, que inmediatamente todos señalaron que era Natalia Oreiro.

Ante el revuelo que se generó y el posterior arrepentimiento de la top, ahora la polémica vuelve a estar en puerta luego de que la top model hablara sobre la posibilidad de que la actriz participe del Bailando 2023.

La reacción de Pampita ante la posibilidad de cruzarse con Natalia Oreiro

"En los homenajes siempre hay un invitado y Guido Záffora estaba hablando con Oreiro, pero a partir de lo que sucedió, ella habría dado un paso al costado", le comentó el notero de "Intrusos" a Pampita durante una nota.

Sin pelos en la lengua, la modelo respondió: "Yo no sé nada. Yo no pregunto. Es mi lugar de trabajo y soy una empleada. No tomo decisiones de ningún tipo. No me importa quién va, quién no va. No me meto en eso".

Consultada sobre si le molestaría que fuera Oreiro, Pampita aseguró: "Yo trabajo en todos lados con la mejor predisposición y no tengo problemas en ningún ambiente de trabajo".

Finalmente, la modelo señaló que todo lo que se había generado son especulaciones, ya que ella no señaló a nadie. "Si yo quiero dar un nombre, lo doy. No tengo prejuicio con eso. Siempre he sido muy auténtica y la gente lo sabe. No di ningún nombre y lo que se especule no tiene que ver conmigo", cerró.

VO