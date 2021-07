“22, el loco” fue una serie de televisión de drama policial emitida en la pantalla de eltrece en 2001 y protagonizada por Adrián Suar, Leticia Bredice y Nancy Dupláa. La trama incluía una historia de amor inmersa en mandatos familiares, historias de abandono, odios, tiros y pasión. Claudia Fontan, Jazmín Stuart, Mariano Martínez, Claribel Medina y Julieta Ortega también participaron del proyecto.

Pasaron dos décadas desde el final de la historia, y fue el director de programación de eltrece quien compartió en redes sociales una de las escenas más graciosas de la tira.

“Pasan los años, cambian las canciones de moda y yo sigo bailando así de mal... pero les juro que le ponía mucha garra” escribió Adrián Suar desde su cuenta de Instagram. Y agregó: “Ya pasaron 20 años de ‘22 el loco’, un lindo programa que hicimos con las genias y queridas amigas @duplaa_nancyok @letibredice y el gran equipo de @polkaprod” entre emojis de corazones.

El baile de Adrián Suar al ritmo de "L gante"

En el video se puede ver cómo el Chueco Suar baila al ritmo de “L gante”, y de manera tímida su compañera de elenco Leticia Bredice, se suma a la performance.

En 17 horas, la publicación sumó más de 28 mil likes, y muchas figuras del espectáculo se sumaron al recuerdo comentando.

El baile de Adrián Suar al ritmo de "L gante"

“Dios 20” junto a dos corazones escribió Leticia Bredice, y luego agregó “Maravilloso” y con un toque de humor comparó a los actores con un “Lady Gaga y Bradley”.

“Qué hermoso programa” publicó Nancy Dupláa.

“El look es espectacular... son muy hermosossss Leticiaaa.. Que chiquitos” comentó Celeste Cid.

El baile de Adrián Suar al ritmo de "L gante"

También Muriel Santa Ana, Julieta Nair Calvo, Joaquín Furriel, Julieta Diaz, entre otros, compartieron tiernos mensajes recordando la grandiosa escena.

Adrián Suar confirmó la vuelta de ATAV: cómo será la ficción de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Adrián Suar tiró una verdadera bomba en sus redes sociales y confirmó la segunda temporada de ATAV (Argentina, Tierra de amor y venganza) la ficción que protagonizan la China Suárez, Benjamín Vicuña, Gonzalo Heredia y gran elenco.

Mediante la interacción en Instagram con sus seguidores, el productor contestó una serie de preguntas. “Preguntame lo que quieras”, dijo "El Chueco".

“¿Va a volver ATAV?”, fue la pregunta directa de uno de sus seguidores y Adrián Suar sorprendió: “En el 2022 vuelve ATAV”.

Tiempo atrás, el actor se refirió a este regreso. "En principio con los años ´60. Puede ser que nos hayamos equivocado, porque a lo mejor no fue del todo claro (respecto al final). Hay una trama, hay hijos no reconocidos, si el personaje de Torcuato tiene un hijo que no sabe. Esa que vimos ahí para nosotros es la hija de La China que vendrá por más venganza, el despertar de la droga", dijo el empresario en su visita a LAM.

La nueva temporada de ATAV realizará un salto en el tiempo y los personajes aparecerán en 1960. La historia que fue furor en El Trece y contó la historia de inmigrantes europeos que luchan por el amor de una mujer.

En la serie, situada en 1930, se deja explícito la corrupción de la época, la existencia de los burdeles y cómo las mujeres estaban obligadas a cumplir los patrones sociales impuestos.

