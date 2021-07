Juanita Viale reveló que Adrián Suar le dio consejos de conducción

A lo largo de todo un año en reemplazo de su abuela, Juana Viale se muestra totalmente suelta en la conducción y se perfila como una de las mejores conductoras de la pantalla chica. El crecimiento exponencial que tuvo a lo largo de todos estos meses se los debe, en parte, a Adrián Suar, tal como ella misma reveló.

"Suar me llamó hace un mes y me dio tips de conducción", dijo en una nota con Diego Bouvet, cronista de Implacables.

Juana Viale no solo brilla en la conducción sino que también lo hace en el rol de entrevistadora, donde se destaca por sus preguntas sin filtro y al hueso. "Me gané muchos contrincantes. La Argentina no te da respiro. Por ahí me animo a repreguntar, pero para mi la clave del diálogo es escuchar lo que el otro tiene que decir".

Sobre su futuro al frente del programa de Mirtha Legrand eligió la cautela y evitó opinar sobre qué pasará en la segunda mitad del año con los programas y su participación en ellos.

Juana Viale pidió disculpas en Twitter tras su error sobre la fecha patria

En la previa a la final de la Copa América entre Argentina y Brasil, La Noche de Mirtha Legrand presentó un programa especial con invitados de lujo que salió al aire unas horas antes de lo habitual. En una mesa muy divertida, Juana Viale recibió al ex futbolista Claudio “El Turco” Garcia, y el actor Nazareno Mottola.

Con un look de Gino Bogani perfecto para la ocasión, y alentando a la Selección, la nieta de Mirtha Legrand empezó el programa diciendo: “Buenas tardes, ¿cómo están todos desde sus casas? Hoy empezamos todos este programón a las 19:30 porque lo único que importa hoy es Argentina, la Selección”. Con entusiasmo añadió "Hoy estamos todos con la celeste y blanca puesta no solo porque hoy juega la Argentina”.

Presentando el clásico ciclo de su abuela bajo el marco de una fecha patria, Juana Viale recalcó: “Porque fue el Día de la Independencia, el Día de la Patria. El día de la Argentina nada y nada menos que en la Casa Histórica de Tucumán, allá donde firmamos el primer Gobierno patrio”. Y luego continuó mostrando su look, especialmente diseñado por Bogani para la ocasión.

Llegado al corte en el ciclo en reemplazo a su abuela, Juana Viale publicó un tweet a modo de disculpas por el error que dijo al aire. “Se firmó la independencia!!!! No el primer gobierno patrio.. Error" Malísima Mia!! Perdón!! La euforia me llevo a cometer ese error!” escribió la conductora en Twitter.