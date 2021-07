Adrián Suar confirmó la vuelta de ATAV: cómo será la ficción de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Adrián Suar tiró una verdadera bomba en sus redes sociales y confirmó la segunda temporada de ATAV (Argentina, Tierra de amor y venganza) la ficción que protagonizan la China Suárez, Benjamín Vicuña, Gonzalo Heredia y gran elenco.

Mediante la interacción en Instagram con sus seguidores, el productor contestó una serie de preguntas. “Preguntame lo que quieras”, dijo "El Chueco".

“¿Va a volver ATAV?”, fue la pregunta directa de uno de sus seguidores y Adrián Suar sorprendió: “En el 2022 vuelve ATAV”.

China Suárez y Benjamín Vicuña, protagonistas de ATAV.

Tiempo atrás, el actor se refirió a este regreso. "En principio con los años ´60. Puede ser que nos hayamos equivocado, porque a lo mejor no fue del todo claro (respecto al final). Hay una trama, hay hijos no reconocidos, si el personaje de Torcuato tiene un hijo que no sabe. Esa que vimos ahí para nosotros es la hija de La China que vendrá por más venganza, el despertar de la droga", dijo el empresario en su visita a LAM.

ATAV, uno de los éxitos en Canal Trece durante 2019.

La nueva temporada de ATAV realizará un salto en el tiempo y los personajes aparecerán en 1960. La historia que fue furor en El Trece y contó la historia de inmigrantes europeos que luchan por el amor de una mujer.

En la serie, situada en 1930, se deja explícito la corrupción de la época, la existencia de los burdeles y cómo las mujeres estaban obligadas a cumplir los patrones sociales impuestos.