El blooper Matías Martín en vivo: saludó a Claudio Caniggia por su cumpleaños y no era

Matías Martin pasó un incómodo momento hoy, en la transmisión en vivo de su programa que se emite por la Radio Urbana Play. Un error de producción le jugó una mala pasada, y nunca imaginó que pasaría un momento así al aire.

El conductor de "Todo pasa" y sus columnistas, repasaron durante la transmisión la lista de famosos que celebran su cumpleaños este viernes 1 de septiembre. Entre los nombres, figuraba el exfutbolista de la Selección Argentina, Claudio Paul Caniggia.

Matías Martin y el exjugador tienen una gran amistad

Debido a su experiencia en el periodismo deportivo, Matías tomó su teléfono celular y le envió un mensaje de voz al “Pájaro” para felicitarlo, mientras el programa seguía al aire. El periodista nunca pensó que estaba cometiendo un error tan grande, ya que Caniggia nació el 9 de enero de 1967 y no el 1 de septiembre.

Durante su comunicación en directo con el ex de Mariana Nannis, Matías le expresó palabras muy afectuosas: “Claudio querido, feliz cumpleaños. Acá estamos al aire y vimos que es tu cumpleaños y no podía menos que agradecerte por tanto y mandarte un abrazo. No se donde estas, pero espero que estés bien”.

¿Cómo se dio cuenta de su error?

Al instante, el productor del programa intervino para aclarar la confusión y dijo: “Me pongo la gorra doblemente, porque no es el cumpleaños de Caniggia. Borrá el mensaje Mati”. Esto desencadenó risas en el estudio y también preocupación por parte del conductor.

Las disculpas de Urbana Play

Matías recurrió al humor para restar importancia al error: "¿Por qué pusiste acá que era el cumpleaños de Caniggia? Me haces quedar muy mal, le mandé un audio. Me estás arruinando, me expusiste de una manera”. Así, el productor admitió: “Me equivoqué. Cuando mandaste el audio me puse a chequear y cumple en enero”. A pesar del desliz, el talentoso periodista manejó la situación con buen humor.

