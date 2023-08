Mariana Nannis y Alex Caniggia iniciaron una guerra que al parecer será para largo. La noche del jueves, el mediático subió un video en sus redes sociales en donde acusó a su propia madre de haberlo echado de su departamento del hotel Faena, días antes de que Melody Luz trajera al mundo a su hija, Venezia.

De manera contundente, el conductor de Los Desconocidos de Siempre "le hizo la cruz" a su progenitora por este acontecimiento. Sin embargo, Mariana Nannis no guardó silencio y en A La Tarde de América TV, se defendió, alegando que Alex ya era un hombre mayor que podría resolver sus propios problemas y que ella no podía hacerse cargo de los "polvos" de sus hijos.

Las indirectas de Mariana Nannis para Alex Caniggia y Melody Luz

Esto ocasionó que la furia de Alex Caniggia aumentara y tomara la drástica decisión de ordenar a sus abogados que inicien acciones contra Mariana Nannis para colocarle un bozal legal y prohibirle que hable de él y de su nieta Venezia en los medios de comunicación.

En respuesta, la mediática usó sus redes sociales y publicó un enigmático mensaje en Instagram, en donde destaca el valor de tener a una madre. La publicación trata de un video en italiano de un sujeto que habla sobre la importancia de las progenitoras en la vida de las personas.

"El que tiene madre es rico y no lo sabe", reza parte de la cruda reflexión que posteó. Pero esto no se queda aquí, porque Mariana Nannis redobló su apuesta y compartió otro clip en donde le tira un palito muy intenso a su nuera, Melody Luz, dejando entrever que ella podría la responsable del conflicto que tiene con Alex Caniggia: "La familia de tu pareja no es tu familia”, expresa el conductor mexicano que la mediática reposteó en sus redes. "Jamás te alejes de tu familia", enfatizó dicho video.

AM