Alex Caniggia probablemente esté pasando por uno de los momentos más complejos de su vida. En las últimas horas se ha convertido en el centro de la noticia, luego de que publicara un video en sus redes sociales, acusando a su madre, Mariana Nannis, de haberlo echado del departamento en el que vivía en el Hotel Faena junto a su pareja, Melody Luz, días antes de que naciera Venezia.

"Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: ‘¿Qué me hacés? Mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba", mencionó el conductor notablemente enojado, asegurando que él estaba pagando los gastos operativos del lugar. Asimismo, reveló que Mariana ni siquiera se preocupó en conocer a su nieta Venezia: "Aparte, ni siquiera se preocupó a ver la panza, a ver la nieta. Ni me felicitó, ni felicitó a mi mujer, nada, nació y ella estaba acá y ni siquiera vino a verla a la clínica, un desastre", destacó.

No obstante, esto no quedó aquí, Mariana Nannis respondió a estas declaraciones en A La Tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV y se defendió, apuntando que Alex Caniggia ya era un hombre mayor, que podría resolver sus problemas y que el departamento lo entregó en malas condiciones. En este contexto y a modo de contraataque, el presentador de Los Desconocidos de Siempre, le ordenó a sus abogados iniciar acciones legales contra su progenitora para colocarle un bozal.

El video de Alex Caniggia cambiándole el pañal a Venezia, para demostrar que es un buen padre

Pero lejos de la polémica, la vida continúa. Venezia tiene necesidades básicas que deben ser cubiertas y Alex Caniggia está allí para su nena. Así lo demostró en la última historia de Instagram que publicó, en el que se observa al mediático muy concentrado cambiándole el pañal a su primogénita.

El registro fue grabado por Melody Luz, quién escribió un tierno mensaje, destacando el rol de padre del animador. "No conozco persona más tierna y demostrativa. Que suerte la nuestra de tenerte. Mi familia lo único que importa", señaló la bailarina muy enamorada.

De esta manera, Alex Caniggia se aleja del escándalo que lo involucra y se preocupa en ser buen padre. Sin embargo, en cuestión de días se tendrán detalles de cómo avanza la situación con respecto al bozal legal que le quiere imponer a Mariana Nannis. Mientras tanto, sigue atento cuidando a Venezia.

