Estefi Berardi arremetió contra Alex Caniggia: "está desesperado porque lo echó su mamita"

La impactante acusación de Alex Caniggia contra Mariana Nannis tuvo un gran eco en los medios. El hijo del Pájaro Caniggia expuso a su madre en redes sociales, culpándola de desalojarlo del apartamento en el Hotel Faena, donde vivía. Además, afirmó que Nannis nunca quiso conocer a Venezia, la hija que tuvo con Melody Luz.

"Storytime de como mi vieja me echó del departamento. Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice 'voy para allá. Voy porque el divorcio con tu viejo. En tres días llego, tenés que irte del departamento. Le dije 'tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho'. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: '¿Qué me hacés? Mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba'", contó Alex en el video que compartió en sus redes.

Luego, con enojo, agregó: "Me echó. Bueno, nos reputeamos. Métete el depto en el or... y me mudé. Ni siquiera se preocupó a ver la panza, a ver la nieta. Ni me felicité, ni nos felicitó a mi mujer, nada. O sea nació y ella estaba acá y ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre. O sea, ¿ustedes pueden creerlo? Quiero comentarios a ver que piensa la gente. Esto no se lo voy a perder a mi vieja nunca mi vida para mí, ya no existe, le hice la cruz".

Mariana Nannis y Alex Caniggia

La respuesta de Nannis fue contundente: "Jamás lo eché, él se fue de común acuerdo. El departamento lo dejaron detonado, y me vendieron los muebles que eran carísimos. Alex habló ahora porque lo bajaron del programa. Se cuelga de mis te....Desde 2012 que Charlotte y Alex viven en el Faena. Ya me hice cargo de mis tres hijos, no me voy a hacer responsable de cada uno de sus polvos".

Varias personalidades dieron sus opiniones sobre las declaraciones enfrentadas entre madre e hijo. En el caso de Estefi Berardi, se puso del lado de Mariana Nannis y criticó a Alex Caniggia en el programa Mañanísima.

¿Qué se dijo en el programa?



"Mariana Nannis no está bien de la cabeza, ¿cómo vas a echar a tu hijo? Imaginate que Federico está por ser papá, misma situación", comentó Pampito. "Ponele que está viviendo con la peor enemiga de mi vida, le doy todo igual. Es mi hijo, y si la ama, tendré que aprender a amarla", opinó Carmen Barbieri.

Carmen Barbieri en Mañanísimas

"Perdón pero yo pienso distinto a ustedes dos. No me parece... Me parece que Alex es lo suficientemente grande. En las historias vive diciendo que él es millonario, que él está a un level superior a los demás. No sé si es un personaje pero lo hace. Ahora, con la edad que tenés, vas a ser papá y dependés de tu mamita...", fue la incisiva opinión de Estefi Berardi.

La panelista Estefi Berardi

"Esté loca o no tu mamá. ¿Por qué dependés de tu mamá? Alquilate vos tu departamento. Él se la pasa en las redes diciendo con fajos de guita, que es millonario. Él predica ese mensaje y ahora está desesperado porque lo echó su mamita", concluyó la panelista.

