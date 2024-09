Eva García, la pareja y madre del hijo del reconocido futbolista Alejandro Garnacho, sorprendió y deslumbró a sus más de 600 mil seguidores al compartir en su cuenta oficial de Instagram su nuevo look. Al subir varias imágenes de su cumpleaños, la joven española mostró su renovada imagen.

Para marcar el inició de sus 20 años, Eva decidió realizarse un radical cambio de apariencia. Recordemos que desde que comenzó a aparecer al lado del deportista de la Selección Argentina, muchos usuarios en las redes sociales la criticaron por su característico flequillo, que le cubría gran parte de su cara.

Este lunes 2 de septiembre, la joven se mostró en una nueva publicación con su cabello lacio y largo, que ahora tiene una gran parte rubio, y sin su icónico flequillo. Este nuevo look recibió cientos de comentarios positivos en las redes.

Imagen reciente de Eva García.

El posteo de Eva García cosechó más de 150 mil "Me gustas" en menos de un día y entre los mensajes que recibió se podía leer: "Definitivamente, ese copete no te hacía justicia, te ves mucho más bonita con ese look", "al fin te sacaste el fleco, ahora sí hermosa", "tu nuevo peinado es tan hermoso".

Imagen reciente de Eva García.

El mensaje de Alejandro Garnacho para Eva García por su cumpleaños

Recordemos que a principios de año, el futbolista y la influencer protagonizaron varios rumores de infidelidades por parte de él, sin embargo, para el inicio de la Copa América ya se volvieron a mostrar juntos y desmintieron la supuesta separación.

Ahora, Alejandro Garnacho utilizó su cuenta oficial de Instagram para poder dedicarle unas tiernas palabras a Eva García junto a una tierna foto familiar donde se los veía a ambos con su pequeño hijo. "Muchas felicidades, mi amor. Te amo mucho", escribió el delantero del Manchester United en sus redes.

