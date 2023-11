Este jueves 23 de noviembre, Ángel Di María decidió utilizar sus redes sociales para anunciar que el final de su paso por la Selección Argentina se encuentra cada vez más cerca, e incluso confirmó que su última aparición será en la Copa América 2024.

"La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta, me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo", escribió el futbolista argentino en su cuenta oficial de Instagram.

Alguno de los comentarios que recibió Ángel Di María.

Como era de esperarse, sus compañeros no tardaron en comentar la publicación para agradecerle al "Fideo" y demostrarle su cariño. "Los argentinos te vamos a amar para siempre", le escribió emocionado Enzo Fernández y, por otro lado, Lautaro Martínez expresó: "Inmenso fide. Gracias toda la vida".

Alguno de los comentarios que recibió Ángel Di María.

Emiliano "El Dibu" Martínez, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico aprovecharon la publicación para agradecerle al delantero y Giovani Lo Celso escribió con emojis de música: "Fideoooo no se va". Por su parte, Rodrigo de Paul le comentó: "¡Gracias Hermano, nos enseñaste todo! Todavía queda un capítulo por escribir. Te amo".

Imagen reciente de Ángel Di María.

Pero no solo la Scaloneta le comentó el posteo a Ángel Di María, ya que Claudia Villafañe también le escribió con cariño: "Como te queremos fideo! Gracias por tanto, por defender la camiseta argentina por sobre todo! Si fuera egoísta te pediria que no te vayas, que sigas, pero no, disfruta de la Copa America que se viene! Y después te veremos en Rosario! GRACIAS TOTALES", e incluso Martín Del Potro le dedicó unos emojis al reconocido jugador de la Selección Argentina.

Qué dijo Ángel Di María sobre su retiro de la Selección Argentina

El campeón del mundo se aseguró primero de anunciar que el encuentro ante Brasil fue su último en Eliminatorias: "Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy".

Por último, Ángel Di María aprovechó la oportunidad para agradecer a aquellos que lo acompañaron: "Gracias hinchada, gracias familia, gracias amigos y compañeros de selección, seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad. ¡Vamos Argentina carajo!".

J.C.C