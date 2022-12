El cambio de look de Lily Collins para "Emily in Paris" que es tendencia

Con la llegada de la tercera temporada de "Emily in Paris", se dieron a conocer más cosas del backstage. Lejos de ser un spoiler, porque en el mismo tráiler de la temporada nos muestran el cambio capilar que tendrá la protagonista, Lily Collins compartió en sus redes sociales como fue ese cambio.

En la temporada se puede ver como Emily se corta el flequillo sola, la actriz que da vida a la protagonista compartió en las redes quien le hizo el nuevo look. "Al contrario que Emily, no me corté yo sola el flequillo", reveló acompañado de un video.

"Y no es exactamente un flequillo trauma", comentó la actriz británica haciendo referencia a una línea de la serie que lo dice la amiga de Emily, Mindy. El look le gustó tanto que decidió dejárselo por un tiempo, también se convirtió en una tendencia para año nuevo.

El encargado de hacerle el cambio rotundo a Lily fue Gregory Russel, es un peluquero que acompaña a la actriz desde hace mucho tiempo, también colaboró con Kate Hudson o Anya Taylor-Joy.