El comentario de Ángel de Brito tras los descargos de la China Suárez y Wanda Nara

La China Suárez decidió romper el silencio y compartió un extenso comunicado en sus redes sociales en medio del escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara.

La actriz de 29 años se desligó de la polémica y cargó las tintas contra el deportista, asegurando que había sido él quien había iniciado todo y quien aparentemente le decía que con Wanda estaban separándose.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”, dijo Suárez haciendo referencia a que ella había sido "ingenua" en muchas oportunidades.



Ante el contundente descargo que hizo a través de su cuenta de Instagram, Ángel de Brito se hizo eco de sus palabras y tuvo una filosa opinión al respecto.

"¿Cómo pasamos de 'no lo conozco que se arreglen entre ellos' a esta catarata de excusas? Fingir demencia y actuar de engañada serial. Dale", escribió el periodista en Twitter dejando entrever que no cree en las palabras de la actriz.



Wanda Nara le respondió a la China Suárez con un fuerte mensaje

Las palabras de Suárez calaron hondo y Wanda Nara no se quedó callada. Al poco tiempo de que la China hizo su descargo, la mediática le respondió con un contundente mensaje.

"De mi familia me encargo yo. De las putitas la vida misma (sic)", fue el fuerte mensaje que publicó en Instagram stories junto a unas imágenes en donde se la ve en diversas fotos con Icardi. "Fotos de los últimos tres meses que fueron publicadas", aclaró Wanda, dando a entender que siempre se mostró con su esposo en contraposición a lo que quiso exponer Suárez sobre una aparente crisis.



