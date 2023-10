En medio de la difícil situación que atraviesa Maxi Guidici, quien regresó a Córdoba para continuar su recuperación después de un intento de suicidio, su amigo cercano y compañero de Gran Hermano, Alexis "Conejo" Quiroga, salió en su defensa tras las críticas recibidas por aquellos que dudan del hecho en cuestión. El exparticipante del reality enfrentó un trágico hecho cuando trató de quitarse la vida mediante una mezcla de alcohol y pastillas.

Twitter @alfa_walter_gh

Tras este incidente, diversas personalidades criticaron a Maxi Guidici luego de sus declaraciones en LAM, donde afirmó que su único propósito en la vida es ingresar al Bailando 2023. A partir de eso, muchos usuarios de las redes sociales comenzaron a cuestionar la veracidad del acontecimiento, entre ellos, Alfa, quien no dudó en arremeter contra su excolega. “Basura sos vos borracho…. CAMI te expuso bien…”, comentó Walter.

El Conejo Quiroga salió en defensa de Maxi Guidici y defenestró a Alfa

El Conejo Quiroga fue uno de los involucrados en salvarle la vida a su íntimo amigo, Maxi Guidici. En una entrevista con 'Socios del espectáculo’, habló sobre cómo se encuentra Maxi actualmente. La expareja de Coti Romero confirmó que su compañero se halla en buen estado y aseguró que hablan a diario. "Sí, hablo todos los días. Está mejor, ahora está en Córdoba", señaló Alexis.

Además, fue cuestionado acerca de las críticas que recibió Maxi Guidici en relación con su intento de suicidio. "La gente no mide, no piensa, no se pone en los zapatos del otro. Estamos hablando de una persona que intentó suicidarse, de una persona que está mal", manifestó El Cone.

"También se ha cuestionado si era real o no era real (lo que pasó). Aunque no hubiera sido real estamos hablando de una persona que está psicológicamente mal. Ya el salir a decir 'me quiero matar', hacer un circo por así decirlo con policías, médicos. Psicológicamente no está bien. Hablo todos los días con él. Sé en la situación que está, sé por lo que está pasando, lo que está sufriendo”, reveló el exparticipante del reality.

Asimismo, El Conejo Quiroga explicó que tanto Alfa como Martina Stewart no forman parte del círculo íntimo de Maxi Guidici, por lo tanto sus opiniones carecen de peso y no tienen importancia alguna. “Pero ellos no son del círculo íntimo. Fueron participantes. Ahí no hay amistad, no hay nada. El círculo íntimo de él, los amigos, y la familia le creemos. Estamos al lado de Maxi. Sabemos lo que le pasa.”, finalizó Alexis.

P.C