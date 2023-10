Maxi Guidici armó un revuelo entre sus excompañeros de Gran Hermano después de conocerse la noticia de que se quiso suicidar. Alfa fue uno de los que no le mostró su apoyo y además tuvo dichos polémicos en contra del cordobés. Ahora, Walter denuncio que el hermano del ex de Juliana Díaz lo amenazó.

Alfa de Gran Hermano reveló que recibió amenazas de la familia de Maxi Guidici

Alfa de Gran Hermano reveló que recibió amenazas de la familia de Maxi Guidici

Luego del intento de quitarse la vida del cordobés, Walter habló sobre eso y no tuvo las mejores palabras para su excompañero. Desde ese momento hubo un ida y vuelta bastante picante entre los excompañeros de reality, dentro de la competencia tuvieron muchos roces y nunca se llevaron bien, fuera de la casa no es la excepción.

Alfa visitó "Polémica en el Bar" y dio fuertes declaraciones sobre la familia de Maxi Guidici. "Por decir la verdad, el hermano me está amenazando. Que venga a buscarme. El hermano me está amenazando a mí de que me va a venir a buscar, que venga, Libertador 14475", dijo tajante el ex Gran Hermano.

AF.