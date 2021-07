El mensaje de la China Suárez a la sobrina de Benjamín Vicuña tras denunciar un abuso

La China Suárez compartió un mensaje de apoyo a Rafaela Vicuña, sobrina de Benjamín Vicuña, quien se animó a denunciar que fue violada cuando era adolescente. La joven compartió su terrible testimonio en redes sociales y la actriz de 29 años manifestó su solidaridad.

La China Suárez hizo su descargo en sus redes sociales donde le expresó su solidaridad, cuando la joven relató que había sido violada en el campamento de su escuela, por una persona que trabaja allí y tenía 11 años más que ella.

"Aún no me recupero después de leer esto. ¿Cómo pueden seguir sucediendo estas cosas? Atención Chile, este tipo está suelto”, expresó. "Rafa te abrazo y te acompaño", siguió la China Suárez.

El duro testimonio de la sobrina de Benjamín Vicuña.

El doloroso testimonio de la sobrina de Vicuña y la China Suárez

Rafaela Vicuña, sobrina de Benjamín Vicuña y la China Suárez contó su historia y pidió que se viralizara para poder hacer justicia por su violador.

"Quiero compartir con ustedes y tratar de quitarme el peso que he cargado desde que tengo 13 años. Una injusticia la cual me ha costado muchos problemas mentales, traumas, inseguridades", dijo la joven en su descargo en Instagram donde relató cómo fue abusada por Elías Sotomayor, que en ese momento tenía 24 años.

"En muchas ocasiones él intentó besarme sin yo quererlo, abrazarme, me decía que estaba excitado. Siendo una niña nunca le tomé el peso a esto y lo dejé pasar. Elías me invitó a una fiesta de fin de campamento, a la cuál accedí y nos fuimos varios para allá. El ambiente era bastante turbio, había drogas y alcohol. Me agarró del brazo, me llevó a la pieza y apagó las luces", continuó Rafaela Vicuña su relato donde aseguró que, después de haber sido violada, el abusador siguió acosándola mediante redes sociales cuando su mamá se da cuenta e intenta poner una orden de alejamiento.

Al parecer, el agresor había abusado de otras niñas y adolescentes pero las denuncias no tuvieron asidero. En el post, la sobrina de la China Suárez mostró fotos del profesor de música que había trabajado en otros centros escolares.