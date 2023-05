La conductora de "Mañanisima", Carmen Barbieri, habló de los ex participantes de Gran Hermano 2023. Luego del éxito arrasador que tuvo el reality de la casa más famosa del país, la humorista decidió darles un importante consejo luego de tener tanta fama encima. Todo comenzó cuando en la charla se tocó el tema de los canjes que tuvo Camila Lattanzio y que no cumplió y también, de cómo son invitados a los programas y se bajan a último momento.

"Los chicos tienen que aprender... Esta profesión es acelerada, vos tenes que aprender aceleradisimo, porque sino te pasa por encima", comenzó diciendo muy seria la mamá de Fede Bal. Luego, agregó: "El tren pasa una sola vez, esta fama una sola vez en tu vida, si vos no te agarras y te colgas de ese tren y después te abrís puertas vos solo y sos vivo, te quedas en la nada. Esta cosa de portarse mal, no cumplir...". Luego, volvieron a remarcar el tema de Camila: "Viene con problemas con los canjes, que no cumple. Ayer estaba invitada a 'La Jaula de la Moda', todo okey y a último momento los clavó".

El consejo de Carmen Barbieri a los ex Gran Hermano:

Para cerrar, la humorista agregó: "Cada presencia que hacen cobran y muy bien, me alegro. Por eso digo, aprovechen, el tren pasa una sola vez, a agarrarse de ese tren y abrirse camino cada uno".

La reacción de Carmen Barbieri sobre el video hot de Tomás Holder

El video íntimo de Tomás Holder, el ex participante de Gran Hermano 2022 se hizo viral y está en boca de todos. Ante esto, se tocó el tema en el Mañanisima, donde la conductora Carmen Barbieri reaccionó ante tanto fuego y pasión. "¡Cuánto hace que no veo una cosa así!", comenzó diciendo la humorista. Luego, agregó: "No le pongas el sonido. Me voy a desmayar. ¡Lo que estoy viendo!".

Mientras Carmen miraba con atención el material con alto contenido sexual, agregó: "Qué cosa terrible lo que están haciendo estos dos". Después, la conductora quería que los televidentes puedan tener ese material, por lo que preguntó: "¿Cómo hago para que la gente pueda verlo?”, a lo que su panelista Pampito le aclaró: "Eso es un delito, no se puede pasar”.

¡Quedó encendida!

J.M