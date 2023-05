Carmen Barbieri defendió a la China Suárez en medio del escándalo: "Está harta"

China Suárez se encuentra envuelta en una nueva polémica con Guillermo Coppola y el empresario Rodo Lamboglia, al ser vinculada sentimentalmente luego de su ruptura con Rusherking. La actriz comenzó a recibir fuertes críticos y realizó un descargo desde su Instagram, a su vez Carmen Barbieri salió a defenderla en Mañanísima.

Como cada mañana, durante el ciclo que maneja la conductora por Ciudad Magazine defendió fuertemente a la actriz, luego que el panelista Mariano Berón apuntará con la China: “Nadie le cree. Se separó y ahí nomás empezó con los likes. Seamos pares en la justificación de la China. No le creemos mucho”, expresó.

La China Suárez

Tras este dicho, Carmen no dudó en decir: “Yo la voy a defender porque está harta la mujer. Le dan y le dan, se meten en su vida. Ella trata de alejarse…”, comenzó, mientras que su compañero no estaba de acuerdo, a causa de la supuesta ajetreada vida amorosa que tiene la China.

“Chicos, vivan el amor. Enamórense, tengan pareja y traten de ser prolijos para no lastimar a la otra persona. Es lo que siempre estoy tratando de enseñar”, continuó la conductora.

Y añadió: “Ella disfruta de la vida, si estaba soltera. ¿Por qué no va a tener un amor? Se enamoró, después no funcionó y no se sabe si volverán”, cerró Carmen Barbieri.

Quién Rodo Lamboglia, el empresario vinculado con la China Suárez

Desde LAM, revelaron que el posible romance comenzó en octubre de 2022 y fue el motivo de la separación de la China con Rusherking: “Es buen mozo, es argentino, vive en Miami. Tiene dos productoras, entre ellas Bourke, que es con la que ella hizo el especial con Fantino. Es el mejor amigo de Pico Mónaco, con él tiene una de las productoras que hacen eventos deportivos”, contó Yanina Latorre.

China Suárez y Rodo Lamboglia

“Habrían empezado en octubre cuando fueron a Qatar, ella estaba de novia con Rusher. Él habla de ella como una mujer libre. Después de eso, ella hace otro viaje relámpago a Montevideo, que no tengo la fecha, pero se vuelven a ver y de ahí sale el rumor”, expresó Yanina y continuó: “No es tercero en discordia porque no es que está de novia. De hecho ella estuvo en Miami este fin de semana parando en la casa de él”, cerró.

D.M