El contrato de confidencialidad que tuvo que firmar Stefi Roitman a días de su boda

El próximo sábado 8 de enero, Stefi Roitman y Ricky Montaner celebrarán su fastuosa boda en Buenos Aires a la que no le faltará nada. Para que la pareja pueda disfrutar de este día sin intromisiones de la prensa o filtraciones, los proveedores y la novia tuvieron que firmar un contrato de confidencialidad a pedido de la familia del novio.

“No sólo los proveedores tuvieron que firmar un contrato sino la propia Stefi tuvo que firmar un contrato donde decía que no iba a contar nada, que no iba a filtrar nada a la prensa. Le han hecho firmar un contrato de confidencialidad los Montaner, esa secta malísima que sabemos que son capaces de todo, a la chica Stefi para que no cuente ya no de la familia, sino del casamiento”, dijo Rodrigo Lussich en “Intrusos”.

Por expreso pedido de la familia Montaner, Stefi Roitman tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad antes de la boda.

No solo con la información de lo que suceda en la boda la familia fue estricta, sino que también con la locación de la misma. En la invitación no decía el lugar ya que era información reservada solo para los que confirmaban asistencia, aunque luego se filtró a la prensa. “No querían que se sepa el lugar. Por eso la invitación era un secret location, no te decía el lugar. Si vos decías que ibas a estar, recién ahí te van a pasar un día antes la dirección para que no se la chusmees a nadie”, agregó Lussich.

Lo cierto es que mientras Stefi ultima los detalles de sus tres vestidos junto a Justo Ocampo, se guarda todos los preparativos que le encantaría compartir con sus seguidores por pedido de su familia política.

Detalles de la boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman

Un dato curioso de la que promete ser la boda del año, es que los invitados no podrán hacer uno de sus celulares dentro de la fiesta, por lo que deberán dejarlos apenas ingresan al lugar en unos lockers. Esta idea fue implementada previamente por Wanda Nara y Jorge Rial en sus respectivos casamientos.

Stefi Roitman, por su parte, eligió un diseñador argentino para que le realice su vestido soñado. Justo Ocampo es el nombre de quien tuvo a su cargo los tres cambios de vestuario que hará la actriz durante toda la fiesta. Ricky aún no reveló datos de su look aunque seguro tendrá su impronta propia.