El curioso detalle de Sofía Pachano y El Polaco que desató el escándalo

Los rumores de romance entre Sofía Pachano y El Polaco provocaron un verdadero escándalo. Mientras se confirmaba la crisis del músico con Barby Silenzi, fue "Juariu" quien mostró la prueba que desató la polémica.

Durante la gala de eliminación del domingo en Masterchef, la panelista de Bendita descubrió que la hija de Aníbal Pachano lucía una pulsera igual a la que siempre tiene el cantante. Aunque se puede tratar de una casualidad, el detalle no pasó desapercibido mientras que el artista y Silenzi se encargaban de desmentir la ruptura.

Pero al enterarse de estas versiones, la participante de Masterchef rompió el silencio y confirmó que estaba en pareja. "Me vienen inventando romances y no la pegan, eh", dijo en Twitter.

"Apolo ya tiene padre, tranqui", agregó en relación a su mascota y dando por sentado que estas versiones no son las indicadas.

"Estoy destruida"

Mientras los rumores de romance entre Pachano y El Polaco salieron a la luz, la separación con Barby Silenzi se convirtió en un hecho. Sin embargo, la pareja decidió apostar al amor una vez más con una foto que publicaron mediante Instagram.

Lo cierto es que, previo a confirmar su reconciliación, la ex participante del Bailando habló con Ángel de Brito sobre los rumores. “No estamos en guerra, pero sí nos separamos. Estoy destruida, no puedo ni hablar, estoy muy triste”, dijo Barby. “Voy a esperar un tiempo, no puedo hablar por ahora porque estoy triste", agregó.