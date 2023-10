Nazarena Vélez utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer un problema que tiene últimamente y apeló a la empatía de sus seguidoras para ver si alguien más pasa por la misma situación y les pidió consejos sobre cómo manejarlo.

"¿Es normal que a esta edad, a mis 49, toso o me río demasiado y me hago pis? O sea, tengo que salir corriendo al baño. Necesito saber si esto es normal, ¿Qué se hace?", expresó Nazarena Vélez en primera instancia dejando en evidencia qué es lo que la preocupa.

Nazarena Vélez aseguró que irá al médico

"Me pasa hace poco igual, pero me está asustando. Voy a ir al médico, claramente, pero qué onda, qué me pasa. No tengo ganas de pasar un momento horrible, desagradable, un papelón", agregó Nazarena Vélez con total sinceridad.

"¿Tiene que ver con la pre menopausia?", preguntó la artista a la comunidad de seguidoras. Sin embargo, Nazarena Vélez recibió muchos mensajes expresando que es lo mismo que viven las embarazadas durante las últimas semanas de gestación, por lo que es más común de lo que ella creía.