Nazarena Vélez y Eliana Guercio trabajaron en una producción teatral de Gerardo Sofovich hace ya varios años, y la integrante de LAM no tiene muchos recuerdos positivos de ese período. No obstante, una sensación desagradable perdura en su memoria, porque sostiene que Guercio tuvo malas actitudes para con ella.

Nazarena Vélez

Nazarena evoca a la panelista de Polémica en el Bar como una “mala compañera” durante el período en que "No somos santas" estuvo en cartelera en 2008, una apuesta fuerte de Sofovich que, lamentablemente, no tuvo el éxito esperado y que se representó solo durante una temporada.

“Guercio es la que le pegó a Marcelo Polino, la que fajó a gente en una peluquería. Hoy me llegaban cosas que te hizo a vos y que terminaste internada”, comentó Yanina Latorre a Vélez, en referencia a la famosa agresión que Polino sufrió en Intrusos por parte de la esposa de Chiquito Romero.

"No me acuerdo nada. No era una buena etapa mía, tampoco", señaló la ex vedette, pero añadió de manera punzante: "No creo que me haya mandado Guercio a un hospital. Nunca tuvo en mí esa importancia".

Nazarena Vélez criticó a Eliana Guercio como compañera de trabajo

"No era buena compañera. Acá vino Mónica Farro y dijo eso. Eliana decía que yo a las compañeras las había dado vuelta a todas, pero no la querían", dijo Nazarena, y cuando Ángel de Brito insistió, ella detalló los puntos débiles de Eliana, a quien describió como "pedante".

Eliana Guercio

Nazarena Vélez siguió comentando: "No se unía al grupo. Parecía que estaba haciendo un favor yendo a trabajar. Gerardo quería mucho la dupla de nosotras dos en “No somos santas”", recordó. Y concluyó con un dato: "Ella venía del grupo de Flor de la V, no teníamos buena onda. Seguramente ha cambiado. Tenía una cosa chocante y pedante".

SDM