El descargo de Isabel Macedo sobre la lactancia: "Me pongo mal"

Hace tan solo 19 días que Julia Urtubey Macedo llegó a este mundo, por lo que el proceso de adaptación familiar todavía está en curso. En esta oportunidad, Isabel Macedo hizo su descargo con respecto a la lactancia, con lo que seguro cientos de mujeres se sintieron identificadas.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Isabel Macedo publicó una seguidilla de videos donde manifestó cómo transita la etapa de la lactancia en este momento: "Me ven así, toda derecha, qué buena postura para darle. Me dura un segundo porque sino estoy tirada para adelante, con el cuello para el costado".

Isabel Macedo amamantando a Julia.

Como si eso fuera poco, Isabel Macedo agregó que no todo es color de rosas y que amamantar tiene sus costos: "Un dolor en la espalda, en el cuello...se ve que me pongo mal, yo trato de ponerme bien, toda así derechita, pero después me gana el día y empiezo a quedar ahí tirada, puesta de cualquier manera".

De esa forma, la actriz se sinceró con sus seguidores que la acompañan desde el primer momento en que anunció su embarazo. Como así lo hicieron también durante el embarazo de Belita, la primera hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey.

Isabel Macedo compartió una tierna foto de Julia

Si bien la artista no deja de compartir imágenes de sus hijas, esta vez sorprendió a sus seguidores con una publicación de Julia. Isabel Macedo posteó una fotografía de la bebé junto a una muñeca de Belita, su hija mayor.

La actriz acompañó la imagen con las siguientes palabras: "Mi muñeca y la de Belita". De esa forma hizo referencia a la similitud de tamaño que tienen la bebé y el juguete de su hija.