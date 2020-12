Tras los rumores de una nueva crisis familiar, la China Suárez contó su versión

Luego de que trascendieran los rumores de una nueva crisis con Benjamín Vicuña en las últimas horas, la China Suárez decidió hablar y contarle a sus seguidores su versión de los hechos.

La mamá de Rufina, Magnolia y Amancio pasó este fin de semana en una soñada estancia junto al sus hijos y al actor de 42 años y según revelaron desde un Instagram, se escucharon gritos y disturbios desde el interior de la habitación que compartían.

Situación que según Eugenia nunca sucedió y conforme a lo dicho a través de stories, pasó uno de los mejores días del 2020. Además, confesó que le asusta la obsesión que tiene con ella la persona que difundió esta información.

"Hola @chusmeteando1 . Esos no somos nosotros jajaja. Chequear no, no? Les cuento que esta cuenta de una ´periodista´ está algo obsesionada con nosotros", expresó la actriz de 28 años desde sus redes sociales.

Luego, la figura continuó: "Su ´fuente´ es una cuenta que me acosa, se ríe de mi y de mis hijxs hace varios meses. Fue uno de los fines de semana más lindos del 2020. La obsesión de algunas personas a veces me asusta".

"Sigo, esta familia no somos nosotros , el niño se llama ´Nicolás´ y jugó mucho con Magnolia. Jaja ni si quiera chequean las fotos", sumó la modelo en el relato.

Indignada, la celebridad manifestó: "Trato de ignorar, pero a veces es tan aburrido y desgastante que te pelotudeen y quieran boicotear constantemente. Me gusta que tengan mi versión y contarles cómo se manejan y mienten tantas veces".