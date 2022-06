El descargo de Luciana Salazar contra Martín Redrado: "Busca dañarme constantemente"

Luciana Salazar quedó en evidencia cuando Estefi Berardi compartió un video en el que se la ve caminando por las calles de Nueva York muy bien acompañada por un caballero con el que habría ido al teatro. La panelista de "LAM" le escribió a la artista para verificar la información, pero su respuesta fue tajante.

La mamá de Matilda aseguró que la del video no es ella, aunque después Estefi Berardi compartió pruebas de que el vestido que lucía la mujer del video lo había lucido Luciana Salazar en otra ocasión, la ubicación que ella había compartido en sus redes coincidía con la locasión del video y para rematar, el esmaltado de sus uñas era igual.

Sin embargo, Luciana Salazar decidió hacer un descargo culpando a Martín Redrado de los rumores de noviazgo: "Nada me sorprende, que a días de mi declaración en la justucia vuelvan los falsos rumores de noviazgos míos, los casamienos, etc, etc. Indudablemente algo se quiere tapar. Pero no se va a poder tapar más, por más que se busque eso. A una semana de contar toda la VERDAD en la justicia con prueba documental (acuerdos, etc)".

Luciana Salazar agregó: "A todos los periodistas que me escriben preguntando por supuestos 'novios' y por el casamiento de mi ex, les contesto por acá. Primero, de mi vida privada sentimental no van a saber nada, hasta que a mí se me ocurra querer contar algo, que será por un buen tiempo sabiendo que hay alguien del otro lado que busca dañarme constantemente. Total yo no tengo por qué demostrar ninguna estabilidad sentimental públicamente, ni aspiro a tener ningún cargo político".

Luciana Salazar junto a su hija, Matilda, en Disney.

Luciana Salazar se refirió directamente a Martín Redrado

Dispuesta a dejar en claro la situación con Martín Redrado, Luciana Salazar manifestó: "Segundo, si hay algo que me importa muy poco, es la vida sentimental de mi ex. Por mí que sean felices y coman perdices. Lo único que me interesa de ese hombre es sacarle todas las mentiras a la luz sobre nuestros temas y que se cumpla con todos los acuerdos firmados por muchos años más (que está incumpliendo) que se cansó de mentir con el tema públicamente. Muchos vinculados a una menor de 4 años y que pocos periodistas veo preocupados por eso, que es lo que realmente importa".

Para terminar escribió: "Lo caro que nos sale a muchas mujeres no acceder a lo que los ex quieren, incluso físicamente. Lo caro que me salió decirle que no lo amaba más. Lo peor de todo es que lo más injusto y condenable se lo lleva mi hija. Me intriga saber cómo va a explicar en la justicia que hasta febrero de este año (justo cuando decido recurrir a la justicia) los derechos de mi hija se cumplen y después no".