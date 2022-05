La furia de Luciana Salazar luego de que Martín Redrado hablara de Matilda

Luciana Salazar explotó de furia en pleno aire de Socios del Espectáculo tras las declaraciones de Martín Redrado sobre Matilda: el economista dijo que no es su padre y que no tiene compromisos con ellas.



Visiblemente enojada, Luciana sostuvo: "Nunca salió de mi boca que Martín Redrado era el padre biológico de mi hija. Espero que nadie más chicanee con ese tema. Y cuando digo biológico, es porque digo biológico". Y agregó: "Pero Martín Redrado está mintiendo absolutamente en todo con este tema, de una forma descarada. Es mentira que no tiene obligaciones. Tiene obligaciones por muchos años. Y hay una firma bajo una escribana pública", sentenció la blonda con énfasis.



"No quiero que un periodista más me cuestione si me tiene que dar algo o no. Pregúntenle a él qué es lo que firmó. Él no es una persona que no sepa lo que firma… No tengo que contar sus obligaciones. Forman parte de mi vida privada". "No puedo creer que sea tan descarado, que mienta tanto. Él no me está mintiendo a mí solamente", siguió Luciana.



Además, en las últimas horas, Luciana Salazar realizó un fuerte descargo contra Redrado a través de Instagram tras sus vacaciones con Matilda en Disney. "“Depende de él solo terminar con todo esto y no lo hace. Solo tiene que cumplir con todo lo que se comprometió y firmó. No lo está haciendo y por eso recurro a la justicia”, dijo.





“El quiso subsanar el daño que me causó a mí y a mi hija desde hace más de 1 año y no solo que no lo hizo, sino que lo duplicó. Y el daño me lo hace día tras día con diferentes situaciones, durante este último año sobre todo. Yo solo conté algunas, pero no conté todas”, agregó.







Luciana Salazar lo acusó también de haberle imputado falsos delitos en la justicia, que fueron desestimados y “por eso hoy soy yo la que recurre a la justicia para hacer valer los derechos de mi hija y mio. Los pocos que conocen esta historia a fondo... Es triste e inentendible todo lo que está haciendo”, finalizó.

¿Martín Redrado es el papá de Matilda Salazar?

"Lo quiero decir con todas las letras: Matilda Salazar no es mi hija. Acompañé en su momento una decisión que Luciana tomó y que yo respeté y apoyé mientras fuimos pareja pero eso se terminó hace 4 años. Tomé compromisos como pareja, ya no lo somos y no tengo nada más que hacer más allá de los compromisos que ya cumplí y que fueron muchos", dijo por primera vez Martín Redrado sobre los rumores de ser el padre biológico de Matilda Salazar, en diálogo con Socios del Espectáculo.

"No quiero alimentar más una fantasía que realmente no le hace bien a nadie: ni a nuestras familias ni a los involucrados. Estoy dispuesto a responder todas las preguntas pero no soy el padre de Matilda", sentenció.

Luego, se refirió a las acciones legales que en teoría le estaría por iniciar Luciana Salazar. "Soy un ciudadano que siempre estuvo y está a disposición de la Justicia. Hoy digo que tuvimos una relación importante pero cuando las historias se terminan, cada uno hace el duelo como puede. Respeto su manera de hacer el duelo pero hasta acá llegué", cerró.

Por qué Martín Redrado se hizo cargo de Matilda, la hija de Luciana Salazar

Ana Rosenfeld se refirió en LAM al “famoso” acuerdo que Martín Redrado tiene con Luciana Salazar para cuidar y proteger a su hija Matilda: “El señor Redrado quería proteger a Matilda por un proyecto en su momento y como no lo pudo cumplir, él tomó la decisión de ayudarla a Luciana a que Matilda venga al mundo”.

Asimismo, Ana sostuvo que él “no es el padre de la niña”. Fue entonces que otra de las panelistas comentó “Entonces es un padre de corazón”, a lo que Ana respondió: “Pero no es lo mismo”, dejando entrever que no es biológicamente, pero que la mantiene.