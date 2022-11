El descargo de María Fernanda Callejón sobre "el amor verdadero"

María Fernanda Callejón apostó nuevamente al amor y estaría en pareja con el famoso exfutbolista, Fernando Gamboa.

Tal como confirmó el sitio Primicias Ya, la pareja comenzó su relación en julio después de la separación de la ex vedette con Ricky Diotto.

En este contexto, la actriz compartió un contundente descargo en un posteo que reflexiona sobre el "amor verdadero".



"Todo por amor", escribió Callejón junto a un clip en donde se escucha una voz en off que habla sobre "conexión". "Lo fórmula no está en querer mucho, sino en quererse bien", dice el video que la artista compartió con todos sus fans.

Cómo es la relación de María Fernanda Callejón con Ricky Diotto

Una vez confirmada su separación con Ricky Diotto, María Fernanda Callejón debió enfrentar rumores de infidelidad.

La periodista Karina Iavícoli había publicado capturas de una conversación que el joven habría tenido con otra mujer. "Callejón quiere saber con quién se escribe su ex. Me dijo que por qué cuento esto haciendo capítulos, sin revelar. Ricky, tu ex, te tiene que contar con quién habla", disparó Iavícoli tiempo atrás.

"La mujer con la que se habla Ricky es la pareja de un famoso. Se llama Martina, es de Tandil y tiene un showroom de ropa. Está en pareja hace años con un cantante que es Iván Noble", contó la panelista de Socios del espectáculo aunque esta información fue rápidamente desmentida.



"Feliz cumple mi deseada Gio. Por siempre familia", escribió María Fernanda Callejón en un posteo junto a tres imágenes junto a la pequeña y a su ex, Ricky Diotto.