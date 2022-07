Qué dijo María Fernanda Callejón sobre los rumores de infidelidad de su ex

María Fernanda Callejón es la protagonista de un fuerte rumor que involucra a su ex Ricky Diotto.

Según contó Karina Iavícoli en Socios del espectáculo, el músico mantenía picantes chats con Martina , actual novia de Iván Noble.

Antes de confirmarlo, la periodista había publicado los chats con esta joven tandilense donde Diotto hablaba de su relación con María Fernanda Callejón.

Lo cierto es que, una vez expuesta la tercera en discordia, en Socios del espectáculo hablaron con la actriz para que de su versión de los hechos. “Dejame el beneficio de la duda”, le dijo la morocha al movilero del programa.

“¿Cómo estas vos con todo?”, le preguntó. “Como puedo, cuando hay una menor en el medio solo pido piedad", disparó.

los chats de Ricky Diotto con otra mujer tras su separación con María Fernanda Callejón

La semana anterior María Fernanda Callejón había hablado con LAM sobre estos chats y fue contundente. "No es para justificar, pero hoy en día un chat se puede truchar en dos segundos. Yo no tengo que justificar nada. Si soy cornuda, bueno mi amor, nadie muere mocho. Si estábamos en crisis es probable o loable que cada uno haga cosas en el afuera”, agregó.

Quién es Martina, la tercera en discordia entre María Fernanda Callejón y Diotto

Karina Iavícoli fue la primera que confirmó la separación de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto.

La periodista mantuvo un cruce con la actriz por estos dichos y ahora fue quien "mandó al frente " al músico por su affaire con una misteriosa mujer.

Lo cierto es que la panelista de Socios del espectáculo reveló la identidad de la joven. "Callejón quiere saber con quién se escribe su ex. Me dijo que por qué cuento esto haciendo capítulos, sin revelar. Ricky, tu ex, te tiene que contar con quién habla" disparó Iavícoli.

Quién es Martina, la tercera en discordia entre María Fernanda Callejón y Diotto



Lo cierto es que, tras esta advertencia, la panelista se animó a decir quién es la chica en cuestión. "La mujer con la que se habla Ricky es la pareja de un famoso. Se llama Martina, es de Tandil y tiene un showroom de ropa. Está en pareja hace años con un cantante que es Iván Noble", disparó.