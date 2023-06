Nancy Pazos es una de las periodistas más duras y crudas de la televisión. Puede hablar de chimentos, siendo totalmente honesta con su opinión y ácida al darla, y también de política, ambiente en el cuál está muy preparada y no se queda callada. Esto la conduce a un montón de enfrentamientos mediáticos, como el que tuvo con Ángel De Brito recientemente. Sin dudas es implacable en su trabajo y es una mujer fuerte. Sin embargo, también tiene su lado sensible, y lo demostró cuando le tocó hablar de su mamá en A La Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa en Telefe.

Fue en agosto del 2020 que Nancy Pazos perdió a su mamá luego de contagiarse de coronavirus. Hace algún tiempo, contó los idas y vueltas que tuvo con ella y ahora abrió su corazón al hablar de un momento muy sensible y duro que tuvo que pasar después del fallecimiento: el momento de decidir qué hacer con las cenizas.

Nancy Pazos en instagram

Recientemente, Nancy Pazos se mudó de la casa en la que vivió 25 años y comenzó a preguntarse sobre qué hacer con las cenizas de su madre. "Me encontré en la disyuntiva de qué hacer con mi mamá", reveló la periodista en el programa de Georgina Barbarossa. Luego, comentó cuál fue su decisión final: "Esparcí las cenizas en mi casa anterior. El señor se está enterando en este momento".

Al contar este momento tan sensible y personal, Nancy Pazos no pudo ocultar su emoción y rompió en llanto, que le impidió hablar. Luego de recomponerse, dijo: "Mi mamá amaba esa casa. Fue mi primer lugar donde ella me vio triunfar, ser feliz".

Nancy Pazos lloró al recordar a su mamá

Sin embargo, el papá de Nancy Pazos tenía otra idea de qué hacer con las cenizas de su difunta esposa. "Mi viejo me pidió que esparciera sus cenizas en otro lugar. Yo siempre me quedé con la duda sobre mamá. Ella tuvo una vida dura y vivió mucho a través de lo que a mí me sucedió", explicó la panelista sobre el por qué de esa decisión.

Entonces, pasó a comentar que este momento fue una forma de homenaje y que lo vivió con mucho amor. "Para mí fue una manera de homenajearla, como también se quedó uno de mis perritos. Justo él se murió y yo decía ‘qué loco porque este perrito se quiso quedar acá", comentó Nancy Pazos.

Por último, cerró contando que dejó afuera a sus hijos de este momento porque no quería hacerlos participar de un momento así. "Lo hice sola. No los hice participar a los chicos de esas cosas", concluyó Nancy Pazos.

NL.