Nancy Pazos se cruzó con Delfina Wagner por la diferencia de edad que tiene con Alfa: "¿No te parece nefasto?"

Recientemente, Alfa, el ex participante de Gran Hermano 2022, fue de invitado al programa de Georgina Barbarossa, A La Barbarossa y confirmó que está de novio con Delfina Wagner, una joven 41 años menor que él. Los panelistas del programa sólo tuvieron palabras de amor para con la nueva pareja y los felicitaron. Sin embargo, parece que a Nancy Pazos le gusta ser la oveja negra del rebaño y criticó la pareja por la diferencia de edad.

Alfa y Delfina Wagner confirmaron su noviazgo.

Fue Alfa el que trajo el tema a la mesa, cuando expresó que muchos lo juzgaron por la edad. "Hubo mucha gente acá y en otros lugares que juzgaron la diferencia de edad, decían que es muy chica. Si yo mañana salgo con una de 30, van a decir 'tiene 30 años', lo mismo si salgo con una de 50. Yo nunca dejé que nadie se meta", explicó el participante de Gran Hermano sobre su relación con Delfina Wagner. Entonces, Nancy Pazos arremetió contra él

"No me gusta. Voy a decir exactamente lo mismo que dije en su momento cuando sucedía algo parecido con Camila dentro de la casa de Gran Hermano. A mí, la verdad, me influye. Y disculpame Alfa, me cuesta mucho el tema de la diferencia de edad", explicó la periodista sobre su opinión acerca de las parejas con mucha diferencia de edad.

Nancy Pazos se cruzó con Ángel de Brito en las redes sociales

Luego, continuó: "Yo creo que una chica de 20 años, obviamente es mayor de edad... Hay algunas situaciones que yo, insisto, inciden en las relaciones de pareja y tienen que ver con el poder". Frente a esto, fue Delfina Wagner que la enfrentó tajantemente: "¿Hasta cuándo vamos a seguir juzgando las decisiones de una mujer adulta?", le cuestionó la novia de Alfa a Nancy Pazos.

Sin embargo, Nancy Pazos no se quedó callada y siguió defendiendo su punto de vista. "Yo no la estoy juzgando. Disculpame, Delfina, yo te respeto absolutamente y estoy segura de que sos una mina inteligente. Yo también a tu edad tenía determinadas características que quizás le llamaban la atención a personas mayores", le contestó a Delfina Wagner. Además, sumó: "Yo no digo que esté bien o mal. Es lo mismo que pasaba cuando Alfa estaba adentro de la casa y nosotros veíamos determinadas situaciones con Camila". Sin embargo, Alfa salió al ataque y se defendió: "Pará, lo que pasó dentro de la casa con Camila fue algo que la gente inventó y que quiso saber", explicó sobre la situación.

Posteriormente, fue Georgina Barbarossa la que se tomó el trabajo de poner paños de agua fría al asunto y dio su opinión: "A mí no me hace ruido, yo estoy a favor. Ella es mayor de edad y tiene 20 años". Sin embargo, Nancy Pazos mantuvo su postura y sentenció: "Es lo que percibo, ojalá que no sea así y que estemos yendo al casamiento dentro de unos años".

Delfina Wagner y Alfa

A Delfina Wagner no le gustó la forma de pensar de Nancy Pazos, por lo que la cruzó fuertemente: "Opino que no hay que juzgar las decisiones de personas adultas porque aunque vos lo digas con la mejor onda del mundo, me parece de mala leche porque seguimos perpetuando un prejuicio horrible y que afecta en los vínculos y en la opinión pública también. Como medio, hay una responsabilidad súper grande. Yo entiendo que vos te estás haciendo cargo de lo que vos pensás pero es horrible juzgar las decisiones".

Entonces, Nancy Pazos intentó defenderse: "Yo no te estoy juzgando a vos. Yo te estoy diciendo lo que a mí me sucede con un vínculo de estas características. Hace muy poco tiempo se habló de un tema acá que tenía que ver con situaciones distintas". Delfina Wagner volvió a cruzar a la periodista y la fulminó. "Traer eso a colación ahora es de re contra mala leche. Yo entiendo desde dónde lo estás diciendo y por qué lo estás diciendo, pero comparar esas dos cosas, ¿no te parece un poquito nefasto?" le consultó.

Nancy Pazos junto a sus hijos

Nancy Pazos volvió a traer a colación la situación entre Alfa y Camila en la casa de Gran Hermano: "Cuando nosotros hablábamos de esta relación, decíamos algo que fue inventado porque finalmente no pasó nada. Pero dijimos 'la vulnerabilidad que podía tener una chica jovencita que hace poco falleció el papá", siguió explicando. Sin embargo, a Delfina Wagner no le convenció su explicación y dijo: "En situaciones de vulnerabilidad se puede encontrar una mujer de cualquier edad. Creo que la palabra de la mujer tiene validez. Yo soy consciente y competente para elegir lo que hago".

