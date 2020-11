El desesperado pedido de Paula Chaves por la salud de su hija, Filipa

Hace escasas semanas, Paula Chaves contó que su hija Filipa había presentado síntomas de ser alérgica a la proteína de la leche y por lo cual, junto a su médico debían hacerle análisis. Pero ahora la situación se complicó y la conductora fue contundente en sus redes sociales.

"Yo debo excluir la proteína de la leche de vaca y soja. Estoy con una dieta muy estricta para poder seguir amamantando... los síntomas de mi beba son leves pero son muchas las mamás que la masan mal y ni hablar de los chicos", comenzó diciendo y hablando sobre el momento de amamantar a la niña.

"Hoy me pasé más de 15 minutos leyendo y re leyendo un paquete de galletas de arroz. Más allá de que no estoy canchera en esto de leer etiquetas, hay muchos productos que no declaran bien sus ingredientes y los alérgenos. Realmente es indignante que se tenga que estar luchando por una ley que lo único que pide, es que declaren bien los ingredientes para saber qué comemos de forma clara, para quienes debemos chequearlo", agregó.

Paula es una de las tantas personas que lucha por la sanción de una ley que los profesionales de la salud llevan años esperando. La última semana de octubre, el proyecto de ley obtuvo media sanción en el Senado y ahora está en manos de los diputados. Lo que la ley propone es que las empresas manifiesten bien y con claridad los elementos que trae cada alimento.

Filipa, la hija menor de Paula Chaves y Pedro Alfonso, padece APLV

Paula Chaves reveló que Filipa, la bebé que tuvo hace cuatro meses con Pedro Alfonso, sufre APLV.

En un móvil, la conductora contó que su hija es alérgica a la proteína que contiene la leche de vaca y reclamó la sanción de la ley que amparé a las personas que viven día a día con esta condición.

"Lo que tiene Filipa, no tenemos el diagnóstico confirmado, es una alergia a la proteína de la leche de la vaca. En ese sentido, empieza a hacer deposiciones con características puntuales y algunos gastroenterólogos y pediatras pueden dudar de esta alergia", dijo Paula en el programa Intrusos.