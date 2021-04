Cathy Fulop indagó a Oriana Sabatini sobre los rumores de infidelidad de Dybala

Catherine Fulop habló de los rumores de infidelidad que protagonizaron Paulo Dybala y Oriana Sabatini. La actriz de 56 años contó cómo reaccionó su hija cuando intentó indagar en el tema.

"Yo en realidad trato de mantener la calma, ni siquiera trato de averiguarlo y preguntarle a ella, 'mirá gorda, es verdad, es mentira'. No le digo nada", expresó la figura en diálogo con Los ángeles de la mañana.

Luego, la intérprete continuó: "Más bien cuando salieron esos rumores, yo vi que ella era tendencia y la verdad que le iba a preguntar. Le pongo 'Ori' en el chat y me dice '¿Qué pasa mamá? No me gusta cuando me pones Ori'".

"Ya ella sospechaba, 'mi mamá de curiosa me va a venir a preguntar'. Le dije que le quería preguntar, pero después no le pregunté nada porque dije esta está medio... porque claro, por más que sea o que no sea verdad la debe de poner de mal humor", finalizó la pareja de Ova Sabatini.

Emocionante video: así recibió la nacionalidad argentina Cathy Fulop

Después de 26 años en el país, Cathy Fulop finalmente recibió la ciudadanía argentina. Mediante redes sociales, la actriz venezolana mostró el momento en el que prestaba juramento mediante una ceremonia virtual.

“Sí, juro”, fueron las palabras protocolares de la animadora quien se mostró emocionada hasta las lágrimas.

Su hija Oriana Sabatini compartió también postales de este especial momento y dedicó un amoroso mensaje. “Oficialmente argentina... Te amo. Quiero estar ahí”, puso la novia de Paulo Dybala.

VF