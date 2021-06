El desgarrador mensaje del novio de Agustina Fontenla, la referente de Bake Off, que murió por COVID-19

Agustina Fontenla murió este jueves a la madrugada tras estar internada en una Clínica de Viedma, en Río Negro. La joven pastelera había dado positivo en coronavirus y tras algunas complicaciones. decidieron entubarla. En medio de la conmoción y tristeza por su muerte, habló su novio, quien se encuentra en estado de shock y devastado.

En diálogo con Clarín, el novio de Agustina Fontenla aseguró que ella esperaba reponerse rápido para continuar con su vida normal, especialmente con su proyecto “Arte y azúcar”, donde vendía las tortas que cautivó a toda la Argentina por su participación en Bake Off.

“Era una persona increíble, con unas ganas enormes de salir adelante. Estaba peleando porque se quería poner bien. No puedo más que agradecer a toda la gente que le envió su cariño y su fuerza para seguir. Agus llenaba de amor y de ganas de vivir a todo el mundo que la conocía. Nos deja un vacío muy grande”, expresó el novio de Agustina Fontenla.

Quién era Agustina Fontenla, la ex participante de Bake Off que murió por coronavirus a los 31 años

Además de ser pastelera, Agustina Fontenla se destacaba como abogada. “Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”, había dicho la participante en las instancias finales del certamen, lo que sorprendió tanto al jurado como a la conductora del ciclo, Paula Chaves.

“Entendía todo el esfuerzo de mi familia para mandarme a estudiar y no era tiempo de cambiar. Todo el mundo me decía que cuando empiece a trabajar, se me iba a pasar. Nunca se me pasó”, aseguró explicando de esta forma que el Derecho no era su pasión.

Tras su aceptación en la competencia, Agustina Fontenla lanzó su propio emprendimiento: “Arte y azúcar”, dedicado a la producción y decoración de tortas, cupcakes, entre otras delicias dulces. “Acá me permito volar, crear, hacer todo lo que se me ocurra. Y el sabor del trabajo terminado es incomparable con cualquier otro, igual que la satisfacción de ver la cara de la gente cuando recibe sus pedidos”, decía su descripción de Facebook.

En los últimos meses, ella fue nombrada como Embajadora de las Ciudades del Golfo, por haber promocionado a San Antonio ante los televidentes del reality que desató pasiones.